Zidane: "Veníamos a pasar y estamos en octavos"

Tenía que pasar y pasó de ronda. Zinedine Zidane, en su competición maldita, la , el único título que no ha conseguido ganar, ni como jugador ni como entrenador, analizó el triunfo del en Las Pistas (1-3). El francés lo tenía claro en sala de prensa: "Veníamos aquí a pasar la eliminatoria y hemos pasado". Después, en sala de prensa, confirmó la lesión del galés Gareth Bale, diciendo que "no parece demasiado grave, no es mucho, se ha torcido el tobillo, no podía seguir y ahora tenemos que esperar", dijo. Sobre el partido del Real Madrid, comentó que Unionistas les dio problemas y que "el campo no ayudó a hacer lo que nosotros queríamos".

En cuanto a las sensaciones que dejó su Real Madrid, Zidane explicó: “Era una noche complicada porque el campo es complicado y hemos sufrido en la circulación de balón. Hemos tenido buen juego. Estamos contentos porque, al final, pasamos a octavos y veníamos para eso”. Y respecto al buen partido de Unionistas, que anotó un gol y generó peligro al Real Madrid, el técnico galo comentó lo siguiente: "Es un equipo de con un juego más directo. Leíamos sus lecturas áreas y estuvimos muy bien en segundas jugadas y centros. Han tenido ocasiones pero no muchas”.

Y acerca del buen partido de Brahim, comentó: "Estoy contento con lo que ha hecho, con sus goles. Estamos aquí todos para hacerlo bien, nada más. Estos partidos no cambian nada, todos saben su situación. Si hay cambios lo veremos el 31 de enero. Yo estoy contento con todos".

Bale y Brahim, el malagueño con un doblete, marcaron los tres goles que dieron la victoria a los de Zidane en Salamanca. Una victoria justa, pero que tuvo que ser muy trabajada porque Unionistas dio la cara en Las Pistas.Llegó a empatar y creyó hasta el final en el milagro.