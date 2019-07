Zidane sobre Bale: "La situación no ha cambiado y las decisiones las tomo yo"

El entrenador Merengue también dijo que teme que la lesión de Asensio sea algo grave.

Zidane fue breve a la hora de comparecer ante los medios de comunicación, pero a la vez fue específico en los temas que tocó, entre los que incluyó el partido de Gareth Bale, con quien sostiene un pulso al interior del club.

“Ha hecho un gran partido y me alegro por él. No sé qué va a pasar pero ahora está con nosotros (...) Hoy sí quería jugar, el otro día no, por eso hoy sí jugó. No he hablado con él y las decisiones son mías, la situación no ha cambiado", dijo el francés en rueda de prensa.

El pronóstico sobre Asensio no promete ser alentador, “Es la rodilla y ha ido al hospital para hacerse pruebas. Estamos preocupados y tocados porque tiene mala pinta, vamos a perder a un jugador y eso es lo más triste, por eso estamos tocados”.

Sobre el gran desempeño de Marcelo dijo, “Estoy contento por el nivel de Marcelo. Está muy bien, muy metido y es un jugador excepcional".