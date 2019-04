Zidane sabe lo que el Real Madrid necesita: "Nos ha faltado gol"

El técnico analizó la primera derrota en su segunda etapa como ténico merengue en su visita al Valencia en Mestalla.

Zinedine Zidane ya sabe lo que es perder en su segunda etapa como entrenador del . El francés cayó por 2-1 ante el Valencia en Mestalla aunque intentó sacar conclusiones positivas a pesar de la derrota.

"Siempre me gusta mi equipo. Lo que no me gusta es perder. Fue un partido igualado, y es la primera vez que nos vamos sin puntuar. Pero creo que merecimos más. Nos ha faltado pegada arriba. La primera media hora jugamos muy bien, entramos bien, con presión arriba, pero nos faltó llegar con convicción, y nos ha faltado el gol. La única cosa", analizó.

Sus virtudes: "Es un equipo que lucha, que pelea, incluso si no jugamos como queremos, o si la temporada es complicada. Pero la derrta es complicada. Los jugadores han hecho el esfuerzo hasta el final, como demuestra el gol de Benzema".

Los cambios: "Estoy contento con los cambios. Ya dije que íbamos a hacer cambios y lo hicimos. Estoy satisfecho de lo que han hecho los jugadores. Pero la derrota siempre duele".

El rival: "El no me ha soprrendido. Está jugando bien, peleando por Champions... no me sorprende del equipo que es".

¿Si nos cuesta jugar sabiendo que no ganaremos? "Si hablamos siempre de lo mismo... Sabemos que ahora no vamos a jugar por nada. Nos queda lo que nos queda, pero lo queremos hacer bien. Hoy no es que lo hicimos mal, pero jugamos contra un buen equipo. Con lo que hicimos esta noche, merecimos un poco más, creo".

¿Cuánto falta para el Madrid que me gustaría ver?: "Vamos a ver. Vamos a seguir peleando así, intentando mejorar".

Marcelo: "Marcelo es Marcelo; voy a contar con él, me gusta como juega".

Por su parte, Casemiro también analizó el encuentro: "Controlamos la primera parte, luego llegaron en los minutos finales y marcaron. Teníamos el control del partido en la mano, pero con el gol se vinieron arriba y la afición aprieta. El fútbol es el gol y al final marcaron el 2-0. Lo intentamos pero hemos metido el 2-1 muy tarde. Creo que la derrota es complicada pero la sensación es de trabajo. Hay que pensar partido a partido. No estamos bien, pero hay que seguir trabajando. Cuando se pierde, perdemos todos. Todos estamos mal. Pero lo intentamos ante un gran rival. Es un partido muy difícil"

"Tenemos que hacerlo mejor en los entrenamientos y en los partidos. Pensar en mejorar desde mañana para jugar contra el . Contamos con todos, con la afición, y trabajamos para volver el año que viene. Seguro que el Real Madrid vuelve", senteciaba sobre los objetivos que restan.