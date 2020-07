Zidane respondió sobre el rumor de la salida de Messi

El técnico de Real Madrid fue consultado acerca de la supuesta decisión del crack argentino de dejar el Barcelona en el 2021.

Luego de la victoria de su por 1-0 ante por la fecha 33 de La Liga, Zinedine Zidane dio su impresión del partido y de lo que resta en su lucha por el título, pero en medio de la euforia por el liderazgo, apareció una pregunta inesperada sobre Lionel Messi.

Al entrenador francés le consultaron acerca del rumor que surgió en las últimas horas sobre el futuro del 10 del Barcelona: según informaron en Cadena Ser, la Pulga tendría pensado dejar el club culé cuando finalice su contrato a mediados del 2021.

Zizou, sin vueltas, fue claro con su respuesta. "No sé lo que va a pasar. Está en esta Liga y queremos a los mejores. Lo que vaya a pasar no lo sé", respondió, en conferencia de prensa, y cambió rápidamente de tema, apuntando hacia lo conseguido por su equipo. "Lo que sí hoy hay que estar muy contentos porque hicimos un trabajo de equipo fenomenal ante un rival que nos puso en problemas. Sacamos una victoria con espíritu de equipo", indicó.

Además, habló sobre la diferencia de cuatro puntos que tiene como líder sobre el , con cinco fechas por disputarse. "No creo que hayamos ganado media liga porque al final sé como es esto. Hasta que no acaba la liga no puedes decir que vas a ganar", remarcó el francés.

"Tampoco creo la posibilidad de perderla sea solo nuestra porque esto es futbol. Cada tres días son partidos que jugar. Hoy sufrimos muchísimos y el otro día, igual. Sin sufrimiento no se pueden conseguir cosas", concluyó.