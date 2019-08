Zidane responde este viernes a los casos de Neymar, James, Bale, Kubo o Pogba

El técnico del Real Madrid comparecerá en la rueda de prensa previa al debut en La Liga frente al Celta… tres semanas después de la última vez

El debuta este sábado en La Liga. Lo hará en Balaídos, ante el de Vigo. Sin embargo, para el madridista, casi tan excitante como la jornada inaugural del campeonato español será la rueda de prensa que dará Zinedine Zidane este viernes desde la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

El último entrenamiento de cara al partido en Vigo está previsto a las 10:00 de la mañana, con lo que alrededor de las 12:00 podría comenzar la tradicional comparecencia del técnico, previa a cada jornada de La Liga. Y sobre la mesa, muchas cuestiones en un momento muy sensible de la temporada.

El artículo sigue a continuación

Sobre todo, en torno a la confección final de la plantilla. Y es que la competición oficial empieza ya, el mercado de fichajes se cierra en quince días, y sobre el ambiente flotan todavía muchas cuestiones: si realmente haría un esfuerzo megalómano por Neymar, qué hará Zidane con James Rodríguez, es todavía factible un traspaso para Gareth Bale, Takefusa Kubo se quedará finalmente en el Castilla, es cierto que no pierde aún la esperanza por Pogba y que no fichará a ningún otro mediocentro mientras no vea esa puerta totalmente cerrada… Las preguntas se acumulan.

Cabe recordar que el técnico del Real Madrid no ha comparecido en rueda de prensa previa a los partidos desde la gira por , donde la International Champions Cup sí obligaba a dichas conferencias. También La Liga lo hace. Ni de cara a la Audi Cup, ni tampoco antes de los partidos amistosos ante el Red Bull Salzburg ni , Zidane compareció en la previa. Sí una vez acabaron los encuentros –aunque esas conferencias son siempre más breves y enfocadas básicamente a lo sucedido en dichos partidos-.

Así las cosas, el técnico francés no comparece en una rueda de prensa previa desde el 26 de julio en Nueva Jersey. Hace casi un mes. Y han sucedido muchas cosas en el Real Madrid desde entonces…