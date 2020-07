Zidane rebaja la euforia en el Real Madrid: "No hemos ganado nada"

Los blancos son ahora los grandes candidatos al título y si vencen al Getafe este jueves tendrán una ventaja de 4 puntos sobre el Barcelona.

El tiene La Liga en bandeja. Los blancos son líderes del campeonato a falta de seis partidos para el final y una victoria este jueves ante el en el Alfredo Di Stéfano podría colocar a los merengues como líderes en solitario con una ventaja de 4 puntos sobre el Barcelona.

De hecho, la ilusión se ha desatado entre el madridismo después del empate de los culés ante el Atlético de Madrid pero Zinedine Zidane ha querido frenar el estado de euforia antes de recibir a los azulones. "No podemos decir nada hasta que seamos campeones, hay que seguir porque los rivales van a hacer todo lo posible. Nada de confianza y nada de decir que esto se acabó. Lo he vivido como jugador esta situación, he pasado por esta experiencia y los jugadores saben que no hemos ganado nada, absolutamente nada. Si ganamos mañana no va a pasar nada definitivo. Vamos a seguir nuestra línea, vamos a seguir con nuestra energía que es buena y lo va a poner muy complicado el rival. Vamos a ir a ganar", aserguró.

"Nuestra intención es ganar siempre, luego no se sabe nunca, lo importante es preparase para eso y luego faltan seis partidos, estamos a un punto y nada más. Lo vamos a tener que repetir siempre. Cuando miras los demás, es lo mismo, es complicado. Hemos ganado cinco partidos, pero hay que seguir. Si podemos repetir otra vez mañana, mejor. Les digo que no hemos ganado nada, esa es la realidad, hasta que no ganes matemáticamente. Esto es un deporte de alto nivel, hay mucha competencia y no es fácil, y no hemos olvidado los malos momentos que hemos pasado porque llevemos ahora buenos partidos".

El rendimiento de Hazard y el marcaje de los rivales

"Sabemos el jugador que es, es clave, muy bueno, los rivales lo saben. Ojalá que no haya intención de hacer daño a un jugador, creo que el rival siempre intenta jugar fuerte pero hay que estar tranquilo. Hay que tener tranquilidad y hay que ir despacio con Eden. No tengo la mínima duda de que todo eso va a desaparecer y va estar mejor dentro de muy poco".

Poco descanso entre partidos

"Ya lo hemos hablado muchas veces, no puedo hacer nada. Podemos preparar y recuperar bien los partidos. Creo que es una cosa de todos los equipos, es lo que hay, ahora hay que pensar únicamente en el partido de mañana y creo que estamos preparados para jugar mañana, como el Getafe. Nuestro equipo, porque no estoy solo, cuidamos mucho la recuperación. Primero por la situación que hemos vivido y porque se añade ahora el calor. Sabemos que va a hacer un calor tremendo a partir de ahora. Hay que transmitir eso a los jugadores. Hay muchas cosas que hacer y estamos en esos detalles para llegar al cien por cien en un partido".

Pleno de victoria tras el parón

"Estoy orgulloso de lo que han hecho los jugadores porque no es fácil, pero sabemos que nos quedan seis finales y pensamos en repetir lo mismo e intentar hacer lo máximo para ganar. Estamos bien, pero esto no significa nada. Lo sabemos".

Casemiro y la aportación goleador de todo el equipo

"Son todos importantes. El trabajo que hace cada uno en el campo es espectacular. Sabemos lo que nos aporta al equipo, el equilibrio, y si luego puede dar más puede venir bien al equipo. Es un poco de todo, sobre todo es gracias al equipo. El mismo gol de Casemiro es espectacular desde el principio. Es una cuestión de todos, cada uno sabe su papel pero todos pueden hacer más, sobre todo conmigo, porque me gustan los jugadores que salen de su posición y pueden hacer otras cosas".