Zidane, Neymar y el PSG, consternados por el incendio de la catedral de Notre Dame

Las estrellas del fútbol francés están impactadas por la catástrofe en el icónico monumento parisino.

La catedral de Notre Dame de París ha sufrido un devastador incendio que ha derribado ya su torre más emblemática y parte del techo. Una gran cantidad de humo, visible a kilómetros de distancia, ha salido del mítico edificio, el monumento histórico más visitado de Europa. El incendio se declaró cerca de las siete de la tarde hora local. La policía ha acordonado la zona y ha desalojado a los numerosos turistas que se encontraban dentro del monumento. La catedral de Notre Dame es una de las iglesias más reconocidas del mundo, una de las joyas del estilo gótico.

El presidente de , Emmanuel Macron, se ha desplazado hasta el lugar el incendio, tras caer la aguja central. "Ahora se inició una misión particular para intentar salvar todas las obras de arte" y "se dio prioridad a asegurar los alrededores para proteger a los turistas y vecinos", dijo a un canal de televisión Emmanuel Grégorie, el adjunto a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. "La catedral está siendo devorado por las llamas. No quedará nada de la estructura, que data del siglo XIX de un lado y del XIII del otro", declaró el portavoz de la catedral, André Finot.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 de abril de 2019

Como no podía ser de otra manera, el incendio ha consternado a diferentes jugadores del planeta fútbol, sobre todo a los franceses, que han reaccionado a través de sus cuentas en las redes sociales para mostrar su tristeza sobre una tragedia inesperada. Adrien Rabiot, mediocampista del Paris Saint-Germain, fue el primero de los futbolistas franceses más reconocidos que utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su tristeza y dolor.

Horas después, la estrella del equipo galo, Kylian Mbappé, publicó en Instagram una imagen de la catedral incendiándose. No escribió nada, pero puso el emoticón de una persona llorando más una bandera de Francia.

El propio Paris Saint-Germain publicó en sus redes un mensaje en torno a la tragedia. "Terribles imágenes de la Catedral de Notre-Dame de París, uno de los monumentos más bellos de nuestra ciudad, envuelto en llamas. Fuerza para todas las personas movilizadas para extinguir este incendio", reza el texto.

Images terribles de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, l’un des plus beaux monuments de notre ville, en proie aux flammes. Courage à toutes les personnes mobilisées pour éteindre cet incendie. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 15 de abril de 2019

Entrevistado al término del empate entre y , Zinedine Zidane también se refirió al incendio: "Es complicado, no se lo deseo a nadie, estas cosas no pueden pasar. No sé, porque estuvimos entrando en el partido. Espero que no haya víctimas".

Asimismo, el delantero brasileño Neymar Junior subió una foto a su cuenta de Instagram en la que aparece el Jorobado de Notre-Dame abrazando al icónico monumento. "Pray for France", escribió junto a la bandera de Francia y a emoticones que reflejan tristeza.

Otros protagonistas del mundo del fútbol como el delantero francés Alexandre Lacazette, el entrenador italiano Roberto Mancini o el defensa argentino Emanuel Mammana también dejaron sus sensaciones a través de las redes sociales.