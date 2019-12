Zidane se volvió a enamorar de Vinicius: “Lo ha hecho muy bien”

El entrenador del Real Madrid aclaró que, en su esquema, “lo más importante no es el gol” para el brasileño.

Tras la victoria frente al por 2 a 0, Zinedine Zidane enfrentó a los medios de prensa y confesó haber quedado encantado con el desempeño de Vinicius: "Los jugadores quieren siempre marcar, pero hay que destacar su trabajo. Lo ha hecho muy bien. Ha hecho el partido bien defensivamente y ofensivamente".

El francés, además, le restó importancia a la falta de gol del brasileño. “Lo más importante no es el gol, a lo mejor para él sí, pero es su trabajo”, resaltó. Y habló también sobre la polémica que dejó el partido, si el ex-Flamengo tenía que haber recibido o no la segunda amarilla: "Se ha resbalado, seguro. Luego claro que hay falta, pero no tiene intención de hacer falta. Se resbala y no tiene más remedio que hacer falta".

Por otra parte, el DT opinó sobre esa cuarta amarilla que recibió Casemiro, teniendo en cuenta que se viene el y el : "Tiene que aguantar otra vez, hasta cuándo no lo sé. Tiene cuatro y no lo podemos cambiar. Veremos los partidos. Me preguntaron antes cómo vamos a hacer con los laterales… Lo importante es disfrutar y pensar lo que hicimos hoy y luego veremos lo que va a pasar. Tiene que aguantar él".

Y volvió a valorar otra vez el trabajo de Fede Valverde: “Tiene un hueco para muchos años aquí porque lo está demostrando, es un jugador importante, como todos. Es muy joven, a la hora de jugar no le cuesta con el balón y sin balón. Y cuando juega lo hace bien”.