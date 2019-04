Zidane: "¿Neymar-Hazard juntos? El Real Madrid es donde se cumplen los sueños"

El técnico volvió a repasar la situación actual de los fichajes y traspasos blancos. "No mando ni en mi casa", vaciló

El visita al este domingo en un partido que es vital para la permanencia de los franjirrojos. No así para los blancos, que apenas juegan ya para seguir avanzando en el cásting de jugadores que está haciendo Zidane de cara a la próxima campaña. Este sábado, desde Valdebebas, analizó toda la actualidad merengue en rueda de prensa:

¿La lesión de Benzema le abre la puerta a Vinicius?

“No va a estar Vinicius. Todavía le quedan dos semanas de trabajo. Aunque esté lesionado Benzema, no volverá Vinicius todavía”.

Neymar dice que sueña con jugar con Hazard. ¿El Real Madrid es el lugar donde se cumplen los sueños?

“Sí. Saben que es un club muy importante y muchos jugadores quieren acabar jugando aquí. Es normal. Pero luego veremos lo que va a pasar, de verdad”.

¿Le gustaría que no hubiera cláusula del miedo, como en la Champions?

“No estoy al mando de eso. Es algo entre los dos clubes, y hay que respetar el acuerdo”.

¿Tiene plenos poderes en los fichajes?

“No lo sé. No tengo poder de nada. Lo importante es hacer las cosas juntos. Hay una institución, un presidente, gente que manda que son importantes, y luego está el entrenador, que soy yo hoy. Queremos hacer cosas, juntos. Te voy a decir una broma, pero mejor no la digo. No mando ni en mi casa con mi mujer. Las cosas se hacen juntos siempre, y es lo que va a pasar para el próximo año”.

¿Qué alternativa baraja para Benzema?

“Están todos preparados, excepto Vinicius. Sin Karim, vamos a meter un equipo para intentar hacer daño al Rayo. No te voy a decir cómo vamos a jugar, ni el dibujo. Entran todos y podemos hacer muchas cosas”.

Si un jugador con contrato se empeña en quedarse, ¿se siente obligado a aceptar esa decisión?

“Si lo tienen, lo tienen. Quién le va a decir que no, si quiere quedarse aun sabiendo que no va a jugar. Pero creo que la intención de todos es jugar al fútbol. Si me preguntas a mí, yo te diría que quiero jugar más en otro sitio”.

¿Estos partidos han cambiado su idea en el casting?

“No. Tengo claro lo que quiero hacer, los jugadores, los perfiles… y tengo claro lo que quiero conseguir el próximo año. Para eso, estamos en ello. Faltan cuatro partidos aún”.

¿Es muy complicado medirse a un rival que juega a vida o muerte?

“Últimamente ya nos está pasando. Normalmente es al revés, más o menos. Pero ya pasó con el , ahora con el Rayo que se juega el descenso… Es lo que nos toca. Ellos no se rinden nunca, estarán motivados, así que tendremos que sacar lo mejor de nosotros”.

¿Lo mejor para Bale sería hablar con usted y buscar una solución para el año que viene?

“Se le ve que está contento. Juega o no juega, pero ha tenido minutos conmigo. Y al final de temporada se verá. No soy quién para decir ahora lo que tiene que hacer Gareth. Es jugador de la plantilla. Ha jugado y jugará más antes del final”.

¿De Tomás podría quedarse en el Real Madrid?

“No lo sé. Pero por su actuación, y le ocnozco del Castilla, así que talento no le falta. Sí le faltaba estar en Primera, y lo está haciendo muy bien, con muchos goles. Pero no sólo eso. Se asocia muy bien, sabe jugar al fútbol, y me alegro por él. Tuvimos buen trato cuando coincidimos en el Castilla”.

¿Hazard sería compatible con Bale?

“Todos los buenos son compatibles, hombre. A mí me decían que no era compatible con Djorkaeff. ¡Vaya tontería, macho!”

¿Qué le ha parecido Vinicius?

“Tiene más ritmo, pero todavía le falta. Dos meses es mucho. Quiere entrenar, quiere mejorar, y eso es bueno. La semana que viene veremos”.

¿Qué les falta a Ceballos-Llorente para poder jugar?

“Si tengo 22 jugadores y sólo pueden jugar 18, alguno se tiene que quedar fuera”.

Sin Benzema se abre un vacío, ¿le gustaría el año que viene tener más delanteros?

“Es la idea. Veremos cómo lo vamos a hacer, nuestra intención es tener más fuerza en ataque”.

¿Por qué le cuesta tanto ganar fuera de casa?

“Hace un tiempo era al contrario. Era difícil en La Liga. Pero ahora ha cambiado. Mañana tenemos la oportunidad de poder cambiar eso”.