Zidane: "¿Los rumores de Mourinho? Es difícil, pero es la realidad"

El entrenador del Real Madrid fue claro sobre su posición en el cargo antes del choque ante el Sevilla

El entrenador del , Zinedine Zidane, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro de la quinta jornada del Campeonato Nacional de Liga, ante el . El equipo de la capital de se juega mucho este domingo (21.00 horas) ante el cuadro dirigido por Julen Lopetegui.

Tras la contundente derrota en el estreno de la Liga de Campeones ante el , Zidane está en el punto de mira de todos por su falta de resultados. Sin embargo, el entrenador galo 'pasa' de "todo lo que se dice" y quiso centrarse en el decisivo encuentro que su equipo disputa ante uno de sus ex-entrenadores.

"Es un momento complicado, pero la fuerza la tenemos dentro, no fuera. No, al revés, el club siempre hasta el último momento respalda a toda la gente que trabaja aquí, y si no es así, es mejor salir", comentó sobre los rumores que le ponen en la rampa de salida y la confianza que tiene el club en su trabajo.

ZIDANE, CON CONFIANZA EN EL TRABAJO DE SUS JUGADORES

Sobre si creía que sus jugadores rendían por debajo de su nivel, el técnico analizó la situación. "Podemos hacer más, seguro, pero nosotros siempre hemos tenido momentos complicados y momentos buenos. Jugamos contra el líder mañana y hay que ganar. No hay más. Sé la dificultad de estar en el Real Madrid, lo sabemos todos. No valen dos partidos complicados, tuvimos en París uno y tenemos otro para hacer las cosas mejor"

¿SERÍA CAPAZ ZIDANE DE MARCHARSE SI NO TIENE BUENAS SENSACIONES?

"No pienso en eso. Solo pienso en ganar mañana, es lo que me interesa. Vosotros estais ahí para hablar y lo haceis muy bien. Solo tengo que pensar en el partido de mañana y mis jugadores también. Lo que podemos controlar nosotros es lo que pasa dentro del campo", expresaba el técnico blanco sobre una posible tercera salida de la entidad madridista.

Insistía Zidane en centrarse en el encuentro ante el Sevilla y se mostró tajante ante los rumores que le situán lejos del banquillo blanco. Además, también fue cuestionado por una posible vuelta de José Mourinho a Madrid en el caso de que se fuese, y si le molestaba.

"No. Es así, no tengo que decir si me molesta o no, la situación es así. Tenemos que cambiar todo, es difícil, pero es la realidad. Lo que me interesa es lo que vamos a hacer nosotros como equipo y yo como entrenador mañana, porque hay un partido ante un buen equipo y tenemos que ir a por el partido e intentar ganar"

"Lo de fuera es así siempre, dentro es diferente. Pienso que trabajamos para cambiar las cosas. Nosotros queremos ganar, la afición igual, y lo único que podemos hacer es trabajar, mejorar. Puedo hablar mucho, pero lo que se dice de fuera no lo puedo controlar, lo que sí lo que pasa en el día a día. Es un gran partido para nosotros"

LA FALTA DE INTENSIDAD, UN TEMA RECURRENTE

"No creo. Hay momentos, por ejemplo en la primera parte al fuimos muy fuertes desde el principio, o en Vigo, donde fuimos muy determinantes. El otro día menos, pero lo bueno es que tenemos partido mañana y sabiendo del rival y lo que vamos a hacer nosotros", expresaba sobre uno de los temas más insistentes de las últimas semanas: la falta de intensidad que se le achaca a su equipo.

"Es lo mismo. Lo que diga la gente, porque escuché también que el club estaba algo molesto, pero cuando miro la organización de mi plantilla, no es una cuestión de si se merecían. Según la planificación, es importante descansar de vez en cuando. Jugando 7 partidos en 21 días, este era un día para darles descanso. Entiendo que cada uno opine pero no es así, nosotros organizamos las cosas y todo es muy importante. Hay muchas cosas detrás. Queremos ganar siempre, pero a veces hay que cambiar las cosas para ganar y mañana es un partido para ello"

"No voy a decirlo. Es una cosa del club. Nosotros estamos aquí. La plantilla es esta. Somos los que somos aquí", contestó Zidane acerca sobre su posible negativa a las llegadas de Christian Eriksen y Donny van de Beek al equipo con sede en Concha Espina.

Uno de los temas más recurrentes que más azota al Real Madrid es la intensidad, o mejor dicho, la falta de dicha intensidad. Lo comentó en varias ocasiones el presidente de la entidad merengue, Florentino Pérez y el entrenador insitió en ello.

"La intensidad la sabemos. Los partidos la exigen. En cada partido hay que tener intensidad, son partidos de transiciones muy fuertes, hay que hacer 'box to box'. Hay equipos que nos superaron en eso, pero no pasa siempre. Cuando jugamos cada 3 días, sabemos que tenemos que estar fuertes y mantener el ritmo lo máximo posible. Luego entran los duelos y este tipo de cosas", comenta Zidane.

Siendo preguntado si se arrepentía de regresar al Real Madrid, teniendo en cuenta los resultados de la nueva etapa del francés al frente del banquillo blanco, el técnico fue claro.



"Esto es fácil, si digo que me arrepiento... Tomé la decisión de volver porque había un proyecto nuevo. En lo más complicado, lo voy a intentar siempre. Cuando se gana, es fácil. Hay que seguir, arrimar el hombro y estar todos juntos. Cuando yo veo lo que se dice, el panorama es muy negro, pero no es así. Cuando estás ganando, no es la realidad, y cuando se pongan las cosas feas, hay que luchar", concluyó.

