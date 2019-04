Zidane le da un 'toque' a la plantilla del Real Madrid

"Debemos jugar mejor. Tenemos que dar todos un poco más", reconoció el técnico francés en rueda de prensa, tras el empate ante el Leganés.

Zinedine Zidane, entrenador del , compareció en rueda de prensa después del empate de su equipo 1-1 ante el en Butarque. Entre otros temas, el preparador galo fue preguntado por el gran momento de Karim Benzema, el futuro de Gareth Bale y el incendio en la catedral de Notre-Dame.

El nivel de Karim Benzema

"Está haciendo una muy buena temporada, como todos. Sobre todo a nivel de goles, porque lo está justificando con goles. Al final, el jugador es un jugador fantástico y este año ha cambiado que mete mucho más goles. Me alegro por él".

¿El cambio de Lucas fue para proteger a Marcelo?

"No fue para proteger más a Marcelo. Fue para intentar ganar el partido. Cuando hacemos un cambio es para eso. Fue complciado para él, jugando poco tiempo y a la izquierda. Es complicado entrar en un partido así".

¿Le incomoda que le pregunten por Bale?

"Puedes preguntar todos los días y yo te voy a contestar todos los días.Es un jugador importante de la plantilla, no sé cuántos partidos jugó desde que llegué. De cuatro partidos jugó tres, me parece. Hoy quería hacer un cambio y ya está. Al final es como Lucas, jugando 10-15 minutos es complicado para ellos. Pero los cambios se hacen para cambiar el partido y no lo hicimos".

¿A Benzema le molestan los rumores de mercado?

"Está acostumbrado a eso, a los rumores de que vienen jugadores, pero a él no le cambia nada. Demostró su personalidad y ya está. Lo está haciendo bien para el equipo. Al nivel de goles está haciendo muchos, estoy contento".

El incendio en Notre-Dame

"Lo de París, qué te voy a decir... Como siempre, cuando pasa algo así, en todo el mundo... hoy es en París, es complicado y no le deseo a nadie estas cosas. Estuvimos entrando en calor cuando lo supimos, espero que no haya víctimas y ya está".

¿Es un suplicio el final de ?

"Tenemos que intentarlo. Intentar jugar mejor, porque tenemos y debemos jugar mejor. La primera parte fue no muy buena, la segunda un poco mejor. Tenemos que dar todos un poco más".

El nivel de Isco Alarcón

"Lo veo bien. Se siente mejor en el medio. Hoy jugamos con un 4-3-3 con él más a la izquierda, pero lo veo bien.