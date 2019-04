Zidane: "Hay muchos jugadores con los que el Real Madrid puede hacer caja"

El técnico francés esconde sus intenciones de cara al mercado veraniego.

Como si el del fuera un partido muy, muy lejano, Zinedine Zidane dedicó el tiempo a despejar balones fuera. Con poca o nula atención al partido liguero, el técnico francés respondió una y otra vez al futuro de gran parte de su plantilla, escondiendo sus intenciones hasta el final de temporada: "Los jugadores no saben mis intenciones. Voy a tener esa conversación con ellos, pero ya habrá tiempo para hablar de ello. Cambios vamos a tener, pero como no vamos a cambiar ahora sino a final de temporada, las cosas se sabrán al final de temporada".

Así, fueron Kroos, quien no estuvo en la sesión por una gastroenteritis, o Isco los que más piropos se llevaron por parte del entrenador blanco, aunque sin desvelar más allá de lo mucho que le gustan ambos jugadores. Ni Lucas, ni Gareth Bale, ni Marcos Llorente... De ninguno dijo si iba a seguir o no en el Real, centrado Zizou en un final de temporada digno: "Toni es un jugador fiundamental, muy bueno, pero no ha sido bueno solo para mí. En cinco años que ha estado aquí, ha hecho cosas muy buenas. Siempre me ha gustado. Se habla y se va a hablar de Toni y de otros jugadores a los que no voy a querer. Todos los jugadores que hay aquí son importantes y son buenos. Yo quiero cosas y se van a hacer algunas al final. De Gareth espero igual que de los demás. Cuento con él e Isco es un jugador importante, a mí me gusta y veremos lo que vamos a hacer. A Marcos (Llorente) lo veremos para el próximo año. Le conozco desde hace mucho tiempo, estuvimos juntos en el Castilla y es un jugador que siempre mejora. necesita jugar más, Me acuerdo de cuando jugó en el . Jugó con continuidad y ahí hizo una temporada fenomenal".

Sabe Zidane que el club tiene que dejar salir antes de entrar, pero también es sabedor el técnico de que cualquier jugador puede servir para hacer caja: "Aquí hay muchos jugadores con los que el club puede hacer caja. El problema es que Cristiano no se puede sustituir. Se ha ido, pero podemos traer a cualquier jugador y no va a hacer lo que ha hecho Cristiano. Estoy convencido. Es un final de temporada donde no vamos a ganar, pero vamos a intentar hacerlo bien para acabar delante del ".

Benzema, compatible con todos

Preguntado por Karim Benzema y la particularidad del '9' francés, salió una vez más en su defensa Zizou: "Benzema es compatible con todos. A los buenos los puedes juntar. Karim es un jugador diferente, no es un nueve nueve, pero sabe que puede hacer muchas cosas. Puede marcar como nueve y asociarse con muchos jugadores".

Courtois, con molestias

Ausente Courtois de los últimos choques del , justificó el técnico galo su ausencia, así como habló de la vuelta de Vinicius: "Courtois no se encuentra bien, porque además no es solo una molestia. Son dos o tres distintas y cuando es así, mejor no arriesgar. Vinicius acaba de llegar, es joven y yo lo quiero recuperar antes de que se acabe esta temporada".

La reforma de la Champions, a debate

Por último, defendió Zizou la posibilidad de que cualquier equipo pequeño pueda disputar la Liga de Campeones, a debate ahora por una posible reforma que cerraría la puerta a las pequeñas gestas, y al ciclo ganador del fútbol español, bajo amenaza ahora por la pujanza del inglés: "Para un equipo que no juega nunca la Champions, que la juega una vez en su vida o cada mucho, es algo magnífico jugarla. Luego el fútbol siempre busca progresar, pero yo doy mi opinión. No creo que esté bajo amenaza el ciclo ganador del fútbol español. Ahora están los ingleses, igual que en otra época los italianos. Creo que los ingleses están ahí en parte por sus entrenadores, que traen novedad y un fútbol diferente al que se juega allí".