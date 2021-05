Zidane, en rueda de prensa previa al Real Madrid vs. Sevilla: "¿Mi futuro? Voy a ponérselo fácil al club"

Zidane fue cuestionado por su continuidad en el Real Madrid y dejó una frase enigmática. También habló de la lesión de Ramos y las risas de Hazard.

Zidane compareció ante los medios en la previa del encuentro frente al Sevilla, un partido vital para madridistas - y también para los hispalenses - y tocó varios temas como la lesión de Ramos, la imagen dada por Hazard o su futuro.

Su futuro, en el aire: "Voy a ponérselo fácil a club"

"Soy el entrenador ahora. Aprovecho cada momento y cada día de lo que hago. El resto veremos lo que pasa". Añadió que "voy a ponérselo siempre fácil al club porque me lo ha dado todo" en una respuesta enigmática.

"Ramos está jodido, espero se arregle pronto"

Respecto a la lesión de Ramos confirmada por el club, Zidane afirmó que "me preocupa el partido de mañana. Ramos se ha resentido de la lesión, pero lo importante es que se arregle pronto". "Jugó porque estaba bien".

También valoró el exceso de lesiones sufridas durante la temporada: "Me inquieta. Son muchas lesiones. Dije que todos los clubes pasan por lo mismo, pero nosotros somos los que más. Al final estoy preocupado, porque quiero tenerles a todos. Es un año después de muchos esfuerzos con la selección, Liga, Champions, Copa... Este año hemos tenido más problemas".

Sobre si podrá jugar antes de finalizar la temporada no se mojó: "No sé si volverá. Ahora lo que le pasa es que no puede estar. Espero que pueda volver con nosotros. Mañana no va a estar".

Defensa a Hazard: "Se disculpó, es jugador del Madrid y lo seguirá siendo"

Zidane fue cuestionado por la imagen que dejó Hazard tras el partido del Chelsea y su futuro: "Se ha discupado por lo del otro día. Hizo bien. Hazard es un jugador del Madrid y lo seguirá siendo". "Sabe lo que tiene que hacer. Hablé con él para que se discupara de la reacción. Al final esto pasó y ahora tenemos que centrarnos en el fútbol, que es lo más importante de la temporada".

"Todos llegan al corazón del madridismo. De momento no se ha visto al Eden que quieren ver. Yo creo que lo sacará adelante. Tiene contrato y quiere triunfar aquí. Espero que dentro de poco muestre lo que es como jugador".

Cuatro finales

Zidane insistió en el encuentro del Sevilla por encima de otras cuestiones. Explicó que "son cuatro partidos y cuatro finales. Queremos olvidarnos de la Champions y pensar en el partido de mañana. Vamos a competir".