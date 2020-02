Zidane en la rueda de prensa previa al Madrid-City: "No es un Pep-Zizou, pero Guardiola es el mejor del mundo"

Zinedine Zidane habló en la previa del vs de Champions y habló sobre el partido y analizó el estado de forma de su equipo.

Guardiola, el mejor del mundo

Preguntado por Guardiola explicó que "la realidad es que un Real Madrid-Manchester City no es un Zidane-Guardiola, lo que la gente quiere ver es un partido entre ambos equipos. Es bonito y estamos contentos porque estos partidos queremos jugarlos".

Al respecto de si Guardiola es el mejor técnico del mundo, Zidane no tiene dudas y señala que "siempre lo ha demostrado, en el Barça, en el Bayern ahora en el City. Hay muchos entrenadores en este fútbol, pero para mí es el mejor entrenador del mundo".

Recordado por su visita a Guardiola para prepararse como entrenador, Zidane desveló que "tuve muchas charlas con él, fue muy sincero y estuvo bien". Respecto a Guardiola afirmó que el hecho de que el "Manchester City tenga la posesión no va a cambiar lo que vamos a preparar y lo que daremos nosotros"

¿Un Clásico?

Cuestionado sobre si el pasado azulgrana de Guardiola convierte el duelo en un Clásico explicó que "todos los partidos pueden interpretarse de otra manera, son rivales bonitos, se puede hablar de Clásico, pero lo único seguro es que es un partido bonito"

Respecto a si hay más presión por los malos resultados y jugar la Champions afirma que "sabemos el rival contra el que vamos a jugar, es muy bueno, lo ha demostrado, vendrá jugando y lo que debemos hacer nosotros es hacer un buen partido".

Hazard y su lesión

Zidane explicó el estado de Hazard y la conveniencia de haber sido operado o no: "No soy quién tiene que decir si debía operarse o no, hay gente muy competente para eso. Está molesto, no nos alegramos por su lesión porque quería volver y dar lo que sabemos que puede dar. Se ha vuelto a lesionar y espero que cuando vuelva lo haga bien, totalmente. Es lo que queremos todos".

"A Hazard le gusta el fútbol y no va a poder jugar, no está contento y espero que piense positivo. Creo que durante unos días será así. Imagínate lo que está viviendo", afirmó Zizou

"Como siempre digo lo que queremos es que nuestra afición esté orgullosa de nosotros y queremos dar el máximo, sabemos la importancia del partido y vamos a dar todo para ellos".