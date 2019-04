Zidane: "El Real Madrid tiene 33 Ligas. ¿Cuántas tiene el Barcelona?"

El técnico reconoce el mérito de los culés en el campeonato doméstico, pero a la vez promete guerra para el año que viene: "Será nuestro objetivo"

El visita este jueves al , y Zidane repasó toda la actualidad del equipo blanco en rueda de prensa desde Valdebebas. Una actualidad que pasa forzosamente por el estado de la portería con la recuperación de Courtois, y también por el más que cercano alirón del Barcelona en La Liga.

¿Cómo está Courtois? ¿Va a ser su portero titular hasta final de temporada?

“Está a disposición del entrenador y del equipo Ya veremos si va a ser el portero titular”.

¿Le gustaría que se quedasen los tres porteros el año que viene?

“No te lo voy a decir. A veces me gustan cosas y no se hacen. Y al contrario. Es vuestro tema, pero no es el momento de hablar de eso. Hoy está disponible Courtois con Keylor y Luca. Ya está”.

¿El dominio del en La Liga se debe a Messi o a que el Real Madrid le ha privado la Champions?

“No sé. Muchas cosas. No una en particular. Para el próximo año vamos a intentar empezar La Liga de la mejor manera. Para la gente que no ve fútbol todos los días, La Liga es muy importante, es el objetivo de todos los días. Vamos a intentar empezar La Liga muy bien, porque va a ser complicado. La Liga hay que meterla en el primer objetivo el año que viene seguro”.

¿Motiva más la Champions?

“No creo. Nosotros tenemos 33 Ligas. ¿Cuántas Ligas tiene el Barcelona? Últimamente lo están haciendo bien, y hay que reconocer cuando el equipo contrario lo hace bien, pero es que en la historia del Real Madrid hay muchos más títulos de Liga. Y no es para defenderme, sino para cambiar esa dinámica. Siempre lo he dicho, para mí lo más importante es La Liga. Es el día a día y lo más complicado. En Champions son 13 partidos y en Liga son 38 jornadas”.

¿Podría tener minutos Vinicius?

“Mañana no va a tener minutos. Tiene que trabajar todavía. Ha tenido dos meses de lesión, así que hay que tener tiempo”.

¿La decisión de que sigan los tres porteros es de ellos, o es de Zidane?

“Los porteros tienen un contrato. Luego lo que vamos a hacer, lo haré yo. Es mi responsabilidad. Pero no es el momento de hablar de eso. El año que viene va a ser muy claro para todos. La titularidad en Getafe la verás mañana”.

¿Cómo afronta el reto en el Coliseum Alfonso Pérez?

“Puede que sea la mejor temporada de la historia del Getafe. Eso es fruto de su trabajo. Sabiendo eso, vamos a jugar contra un equipo que lo está haciendo bien, e intentaremos hacerlo mejor, como últimamente. Siempre vamos a ir a intentar ganar. Y mañana también”.

¿Entendería que alguno de sus porteros le pidiera marcharse si no va a ser titular?

“Sí. Puede pasar de todo”.

¿Para que vengan fichajes tienen que salir jugadores? ¿Para que venga Hazard tiene que salir Bale?

“No. Pero se va a hacer en conjunto. Si tú compras jugadores, alguno se tiene que ir. Somos 25, con lo que para que venga alguno, tiene que irse otro. Son siempre las mismas preguntas. A todos los equipos. Nosotros algo vamos a cambiar, pero eso le va a tocar a todos los equipos”.

¿Benzema funciona mejor como ‘9’ o al lado de un ‘9’?

“No creo que eso le preocupe. Lo está haciendo muy bien. Seguramente sea su mejor temporada. No creo que tenga problema en jugar solo o con alguien”.

¿Cuándo dice que el año que viene va a ser claro con sus porteros, dirá quién juega cada competición?

“No te voy a contestar. Eso son mis cosas. No te puedo decir quién va a jugar La Liga, la Champions… Tú lo vas a ver. ¡Pero la próxima temporada!”

¿Es un problema tener a porteros tan buenos, o una bendición?

“No, un problema no. Tengo a dos que son muy buenos y a otro que es joven. Pero ya está. Me quedo aquí. Es fácil para vosotros, pero lo complicado es para mí cuando tengo que elegir. No sólo en la portería. Ahora que están todos listos, lo más difícil es quitar al jugador que se queda en casa. Eso es jodido”.

¿Alguien de la Confederación Brasileña ha contactado para venir a seguir a Vinicius, ya que puede ir a la ?

“No sé. Si vienen, encantados. Nosotros estamos aquí para ellos. Pero creo que es algo más del club con la CBF”.