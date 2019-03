Zidane apuesta por Isco y el malagueño marca tres meses después

El centrocampista volvió a la titularidad con el Real Madrid tras dos meses y marcó el primer gol de los blancos.

No encontró Isco mejor forma de volver que a lo grande. El centrocampista malagueño, que no era titular desde el 16 de enero en , volvió al once titular del Real Madrid ante el Celta de Vigo y lo agradeció como mejor supo. El '22' blanco marcó más de tres meses después de su último gol con el equipo de Concha Espina y elevó a cuatro su cifra de goles esta temporada.

Y es que hay que remontarse al 6 de diciembre, ante el Melilla en Copa del Rey, para ver los dos últimos goles de Isco con la elástica merengue. Y de La Liga se trata, era todavía Julen Lopetegui el inquilino del banquillo, allá por el 15 de septiembre, cuando Francisco Alarcón anotó por última vez, en San Mamés ante el Athletic. Un hecho del que no era testigo el Santiago Bernabéu desde la última visita del de Vigo en la competición liguera.

El 12 de mayo de 2018, Isco marcó por última vez en La Liga en el feudo blanco... hasta que volvió Zidane. El andaluz fue el jugador que más remates intentó con cuatro, los mismos que Karim Benzema, y de 36 pases solo fallo dos (97,2% de acierto en el pase), perdiendo además solo tres balones, lo que confirma una regla convertida en verdad. Tuvo que retornar el técnico francés para agitar de nuevo la magia que de sus pies desprende 'Magisco', así como le ha bautizado la nueva marca que viste al mediapunta del .