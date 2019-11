Zidane aclara lo que sucede con James: "No está lesionado"

El crack cafetero no está habilitado para el duelo de este fin de semana.

El entrenador de la Casa Blanca puso fin al misterio alrededor del jugador, pues más allá de decir que no esraba listo, no había quedado claro, cuál era la razón por la que no se tenía en cuenta al crack cafetero, "Ni James ni Bale están lesionados. Están no disponibles (...) Lo de James y Bale no es decisión técnica. No han entrenado con el equipo"

Será el septimo partido que se pierde James en lo que va de la temporada (cuarto en línea), apenas suma un gol y una asistencia en 422 minutos disputados en nueve partidos (5 de titular) en lo que va de la temporada.

La situación del colombiano cada vez es más complicada en el y cada semana pierde más terreno en la lucha por ganarse un puesto en el once titular de Zidane.

Zidane también dejó en duda la presencia de James en la convocatoria de la Selección para los amistosos ante Perú y , "James y Bale tendrán seis días y veremos si juegan o no con sus selecciones".