Zian Flemming es muy claro sobre el contacto con Ronald Koeman de cara al Mundial

Zian Flemming ha revelado en el programa «Goedemorgen Eredivisie» que Ronald Koeman no se ha puesto en contacto con él. Aun así, el delantero del Burnley espera ser convocado por la selección holandesa para el Mundial.

Con diez goles en la Premier a falta de dos jornadas y el premio a mejor jugador del Burnley, el delantero confía en convencer a Koeman.

Sin embargo, Koeman no se ha puesto en contacto con él. «Aquí todo el mundo me pregunta. Tienen curiosidad por saber cuándo se dará a conocer la convocatoria. No conozco a ningún holandés con diez goles en la Premier League».

«Pero no se han puesto en contacto conmigo. Cero contacto», concluye el exdelantero del Ajax, el PEC Zwolle y el Fortuna Sittard, entre otros.

Hans Kraay junior se mostró sorprendido y comentó: «Ronald Koeman junior me ha dicho que el seleccionador te está siguiendo muy de cerca».

Sus opciones de entrar en la lista han crecido en las últimas semanas, ya que Memphis Depay sigue sin estar en forma y Emmanuel Emegha atraviesa una racha de lesiones.