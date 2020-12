Zelada sobre Ochoa: "Es limitado para salir, no sabe jugar con los pies"

El exportero argentino fue muy crítico con Memo, considerándolo factor de la eliminación.

Las Águilas cayeron eliminadas contundentemente por , generando diversas reacciones en el Americanismo, que está molesto por cómo perdió su equipo y la poca resistencia que pusieron al Rebaño Sagrado en los dos compromisos.

Uno de los que alzó la voz criticando directamente a un futbolista fue Héctor Miguel Zelada. El portero argentino habló con Fox Sports fuertemente sobre Memo Ochoa, señalándolo por sus fallas técnicas y creyendo que pudo hacer más para evitar la derrota.

"Es el mejor arquero del mundo en su zona de confort. Es limitado para salir, no sabe jugar con los pies, no sabe contrarrestar los remates de 30 o 40 metros. No estoy diciendo que Ochoa tuvo la culpa en los tres goles, estoy diciendo que pudo hacer más. No caminó el arco, no caminó ni un paso en los goles, pudo hacer más y sí que estoy enojado".

Esta declaración sorprende, pues en la llegada de Paco Memo uno de sus principales defensores fue el legendario exportero Azulcrema, quien lo respaldó como un magnífico atajador y gran portero por lo hecho en su carrera.