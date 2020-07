Zárate, del retiro "en Boca" al objetivo Libertadores y saldar su deuda

Mauro expresó que esta etapa en el Xeneize "es el máximo desafío" de su carrera y que espera que este año se le de la copa: "Está pegando en el palo".

Después de algunas idas y vueltas, Mauro Zárate terminó renovando en Boca en una negociación que tuvo mucha menos carga mediática que la de Carlos Tevez. El delantero estampó su firma por un año más -con la posibilidad de renovar automáticamente por seis meses- y él mismo marcó su propia agenda para lo que viene.

"El objetivo más difícil de mi carrera es este, es jugar en Boca, triunfar acá y cumplir con el objetivo de ganar la tan ansiada Copa", aseguró Mauro. "Esperemos que la de esta vez sea la vencida, la Libertadores está pegando en el palo, falta ese poquito para poder lograr el objetivo que tenemos todos. Debemos seguir por el mismo camino y mejorar las pequeñas cosas que hay que mejorar", agregó.

Además, reconoció que todavía no mostró su mejor versión y que quiere saldar "su deuda" con el hincha: "Me gustaría tener un nivel más alto. Sé el nivel en el que puedo jugar, pero no estoy intranquilo ni me pone más nervioso. La gente no me pone la presión, yo mismo me la pongo".