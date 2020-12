Zampedri da positivo por coronavirus y se pierde la vuelta con Vélez

sufrió lo que más temía: perder a Fernando Zampedri. El goleador de la tienda cruzada, con 21 gritos en 32 presentaciones de 2020, tiene coronavirus como confirmó Deportes en Agricultura después del comunicado de la SADP en la que se daba a conocer la información de un PCR positivo a la hora de la toma de exámenes tras la llegada del viaje a Buenos Aires, donde el 9 y Puch dejaron la llave ante a favor de Holan y elenco por 2-1.

Por lo pronto, el jugador guarda una cuarentena con su familia y mientras la autoridad sanitaria no realice la trazabilidad correspondiente, en la precordillera aguardan por más instrucciones. El entrenador franjeado probablemente tendrá que recurrir contra el Fortín a la alternativa de Diego Valencia como centrodelantero, aunque los 2 goles del Sub 21 invitan a pensar que Holan pueda mover más piezas y ofrecer un ataque dinámico con alguno de los extremos como eje.

