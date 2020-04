Zaldivia y el debate Román - Valdivia sobre el mejor 10: "Elijo al Mago toda la vida"

Por sus pases y porque se podría bancar la presión de Boca, el defensa no tiene duda alguna de su elección. Confiesa que el de Morelia pudo ir a Boca.

Matías Zaldivia es fanático de Jorge Valdivia, su 10 favorito, y este fin de semana explicó por qué prefiere sus cualidades por sobre las de Juan Román Riquelme, para muchos el mejor volante creativo del planeta.

"Le vi hacer cosas en cancha que no le vi a nadie, excepto a Riquelme, como esos pases que piensas no entran y él te dice corre ahí y entran igual. Si te ponés a hilar fino, no voy a discutir lo que es Riquelme, es difícil decidir. Son dos jugadores extraordinarios, pero no dudé, yo elijo al Mago toda la vida"

"El chabón técnicamente es un dotado. Si hubiera tomado otras decisiones en su carrera, pudo llegar a los grandes de Europa y lo digo de verdad", reflexiona el zaguero central de en un Instagram Live de César Merlo para TyC, a quien le confiesa que el ofensivo del pudo ir a La Bombonera: "Un tiempo me comentó el Mago, que estuvo muy cerca de ir a Boca con Román retirado. Yo le dije ‘olvídate, ahí llegás y jugás’. Porque él tiene una tremenda actitud, jugó como siete u ocho años en Palmeiras y allá lo aman. Es un jugador que tranquilamente puede bancar la presión de lo que es Boca".

Pero sí recordó cuando Román 'lo bailó': "Era uno de los últimos partidos de Román en La Bombonera. Yo jugaba de cinco y parecía un invitado a una especie de despedida. Nos ganaron 4-1 y yo fui un desastre. Ese día la pasé muy mal, fue una fiesta para ellos. Hasta mis amigos me mandan videos de ese partido. Riquelme también era otro tipo capaz de pasar la pelota por sitios increíbles". El recuerdo hace alusión al Boca 4 - 2 del 27 de abril de 2014.

El 4 albo se nacionalizará y dejará de usar un cupo como extranjero. Y mantiene vivo su sueño de jugar por : "Colo Colo me dio mucho, me elevó a nivel internacional. En mi país yo soy un desconocido. Y también lo era cuando llegué acá. Y hoy día tengo la chance de luchar por un puesto en alguna convocatoria gracias al club. Es un desafío deportivo para mí poder jugar en una selección que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. No sé si me siento un chileno más, pero me trataron como si fuera uno más de ellos".

Para Mouche es Román y luego Valdivia

En plena fase final de su larga recuperación, Zaldivia -dos veces campeón en y seis en Chile-, recordó la última noche de gloria del club, una en la que estuvo presente Valdivia, clave en una llave especial para él. Recordó que "una de las últimas que me recuerdo fue cuando pasábamos a los cuartos, cancha de Corinthians en . Cuando salimos a hacer el calentamiento estuvieron media hora insultándolo. Le decían en portugués ‘Valdivia ándate a la concha de tu hermana’. El Mago salió con furia y después y mucho de esa clasificación se la debemos a él, y a Orion".