Yustin Arboleda le quita importancia al invicto de Marathon en casa

El delantero verdolaga dijo que el verdadero objetivo del equipo es "llegar a la final y levantar una copa nuevamente".

Marathon necesita reforzar su condición de local para dejar atrás la dura caída en su visita a Olimpia, con la idea de seguir puntero en el Clausura 2019. Para eso, le urge al Verdolaga una victoria tranquilizadora frente a Juticalpa, este sábado, en el Yankel Rosenthal.

No obstante, Yustin Arboleda, principal carta del gol del líder, insistió en que trata de no pensar en el invicto que llevan en su estadio. "A nosotros lo que pueda pasar con el invicto nos da igual. Estamos aquí por un objetivo; queremos llegar a la final y levantar una Copa nuevamente, vamos por buen camino aunque se acerca la parte final del campeonato, repito, estamos por los objetivos no por un invicto", declaró.

"Sabemos que los rivales vienen motivados para ganarnos en casa ya que en los últimos años se ha hecho difícil para los visitantes pero tenemos que estar lúcidos para enfrentar estos dos partidos que nos vienen para terminar primeros en el campeonato", amplió.

El artículo sigue a continuación

Respecto a la exigencia para seguir en lo más alto, Arboleda consideró: "Creo que presión hay en todos los partidos, como jugador tenemos la presión de ganar y para eso estamos acá para en cada fecha salir a buscar el resultado de la semana que son los tres puntos. Será un juego bravo por la situación en la que están ellos con el descenso y nosotros por estar arriba".