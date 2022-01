Yoga, el secreto que mantiene a cracks como Salah y Haaland en la cima del fútbol

Mohamed Salah, como siempre, fue el hombre más tranquilo en Anfield Road. Mientras sus compañeros y todo el estadio se dejaron llevar por la euforia del momento, el delantero egipcio simplemente sonrió. Luego juntó las manos, cerró los ojos, levantó la pierna izquierda y se sostuvo con la derecha: Namasté.

La casa de Liverpool se inclinó ante su Faraón ese día. Salah ha hecho uno de los goles más extraordinarios vistiendo la camiseta de los Reds, pero pocos han sido tan espectaculares como el misil que sacó en aquel partido de abril de 2019 contra Chelsea, con el que puso cifras definitivas al compromiso.

Y pocas celebraciones han sido tan memorables. "Soy un hombre de yoga", dijo después el propio Salah sobre su inolvidable celebración con pose de árbol. "Hago yoga y simplemente me vino a la mente en ese momento", relató el delantero egipcio que sigue haciendo de las suyas en la Premier League.

Para nadie es un secreto que Mo es uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad. Y uno de sus grandes secretos el haber estado practicando yoga durante todos estos años, una costumbre de la que han sacado provecho muchos atletas de primer nivel.

Jugadores como Cristano Ronaldo, Lionel Messi, David Silva, Zlatan Ibrahimovic y Erling Haaland lo clasifican como una parte esencial de su rutina de entrenamiento y recuperación. Ryan Giggs, por su parte, considera que fue una de las razones por las que pudo jugar en la Premier League con 41 años.

El caso de Giggs llama poderosamente la atención, pues el hecho de que un futbolista practicara yoga hace una década era una gran noticia. Sin embargo, en la actualidad es muy común y varios clubes cuentan con instructores especializados para darle clases a los jugadores.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?

"Son muchos. El yoga aumenta la flexibilidad, el rango de movimiento de una persona, por lo que para los futbolistas es obvio que eso los ayudará. Significa que reduce el riesgo de las lesiones, puede ayudar a alargar la zancada de un jugador y también es excelente para la desarollar la fuerza", dijo Debs Baisley a GOAL.

Baisley, quien dirige el estudio Yoga Bee en Manchester, trabaja con varios futbolistas de todas las generaciones y se ríe mientras explica cómo la mayoría son demasiado escépticos al principio con los beneficios que puede darle el yoga, antes de cambiar rápidamente de opinión.

El estado fisico de Zlatan Ibrahimović a sus 40 años es simplemente impresionante 🤯💪 pic.twitter.com/EXf0HitaUp — GOAL en español (@Goal_en_espanol) November 25, 2021

"Tenemos una combinación de jugadores de todo tipo, jugadores jóvenes y viejos. Y lo que notamos es que los que han jugado al fútbol durante mucho tiempo y que apenas ahora comenzaron a probar el yoga, solo desean haberlo hecho antes", explica Baisley.

"Hay muchos conceptos errados sobre el yoga. Hay quienes dicen que es principalmente para mujeres o que la gente se sienta al rededor meditando, pero el principal mito que he encontrado es el de que hacer yoga es fácil. La verdad no lo es y los futbolistas con los que he trabajado se han dado cuenta de eso".

¿CUÁL ES LA RUTINA IDEAL PARA UN FUTBOLISTA?

Baisley explica que no hay una rutina perfecta para que sea empleada por todos los futbolistas de la misma manera. El especialista destaca que cada entrenamiento aporta distintos tipos de beneficios para el jugador y depende de lo que se quiera conseguir con la práctica de yoga.

"Hay muchos tipos de entrenamiento y todos tienen diferentes beneficios. Trabajamos mucho en equilibrio, sentadillas con una sola pierna y posturas de árbol (como la de Salah), cosas así. El fútbol es un deporte desequilibrado, estás pateando con una pierna más que con la otra, te apoyas mucho en una pierna y luego cambias de dirección repentinamente. Por eso es bueno mejorar la fuerza y ​​el centro de gravedad".

En ese sentido, considera que hay que tener criterio sobre los momentos en los cuales es conveniente una sesión de yoga y también la intensidad de la misma. Sin embargo, asegura que hay algunas prácticas que pueden ayudar como parte del calentamiento de los futbolistas.

"Al comienzo de cada práctica, normalmente harías lo que se llama un 'saludo al sol', que trabaja cada parte de tu cuerpo como un calentamiento. No recomendaría a un jugador que haga una sesión de yoga particularmente intensa antes de un partido o una sesión de entrenamiento, pero el saludo al sol podría ser realmente beneficioso y se puede hacer en menos de 10 minutos".

AYUDA A REDUCIR EL ESTRÉS

El yoga, además, tiene beneficios para la mente. Antonio Conte, director técnico de Tottenham, ha hablado en algunas oportunidades sobre el uso del yoga y la meditación para mantener la calma en los partidos. Y jugadores como Héctor Bellerín aseguran que practicarlo les ha ayudado a conciliar mejor el sueño.

"Definitivamente puede usarse para mantenerte más calmado, por ejemplo. Ayuda a reducir la frecuencia cardíaca, por lo que los beneficios cardiovasculares están ahí. Luego está el enfoque, la concentración, la recuperación, la reducción del estrés y la mejora del sueño", explica Baisley.

En ese sentido, el especialista asegura que la respiración es clave. "Es una parte importante y subestimada de la vida. Es una de las cosas que me digo constantemente a lo largo del día: ¡respira, respira! Mucha gente respira con el pecho porque está estresada, no respiran desde el estómago y sus pulmones no se llenan".

Por todos estos beneficios, Baisley considera que todas estas prácticas adaptadas al fútbol significan una evolución importante en el deporte y por ende en el rendimiento que pueden alcanzar los jugadores. Cada vez son menos los escépticos al respecto, pues los resultados están a la vista.

"Esta es la era de los avances en el fútbol, ​​en el deporte, y con ese fin no es de extrañar que algo como el yoga se convierta en una parte más importante de las rutinas de los clubes y jugadores. Los beneficios son enormes", concluyó.