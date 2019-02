Yerry Mina sigue entre algodones y su lesión es todo un misterio

Después de una larga recuperación y puesta a punto física, había llegado la hora de ver a Yerry Mina jugando, con regularidad, vistiendo la camiseta del Everton. Para infortunio del colombiano, en el partido de Copa ante el Millwall, se tuvo que retirar por unas molestias en su pie izquierdo.

Más allá de la ausencia del colombiano, comienza a preocupar la falta de claridad por parte del departamento médico del club propietario de su pase, que no ha brindado un parte oficial, cuando ya han pasado varios días desde la lesión.

Se rumora que pueda ser una recaída de la lesión del quinto metatarsiano que demoró el debut del colombiano en Everton, sin embargo, es imposible saber qué le pasa a Mina, en tanto no haya un comunicado oficial por parte del propio club inglés.

Marco Silva, director técnico 'Toffee', indicó que Mina está en duda para el partido de este sábado ante Watford. Al igual que en la previa del juego ante Manchester City, el timonel no entregó detalles sobre la situación del juador o hasta cuándo estará por fuera de las canchas. Continúa el 'Misterio Mina'.

🗣 | Yerry Mina is doubtful for tomorrow's trip to @WatfordFC, while Leighton Baines and Phil Jagielka have been ruled out. #EFC https://t.co/C4cFzSlLVv