Yerry Mina sigue en franca mejoría pero no estuvo ante Liverpool

Después de una larga recuperación y puesta a punto física, parece que ha llegado la hora de ver a Yerry Mina jugando, con regularidad, vistiendo la camiseta del Everton. Después de perderse varios partidos y regresar a la convocatoria en la victoria azul ante Cardiff City, la situación para el de Guachené toma nuevos y alentadores aires.

"Yerry Mina está bien y en mejor condición que en el útimo partido", señaló Marco Silva en la conferencia de prensa previa al derby de Merseyside.

Pese a las palabras del técnico 'Toffee', el defensor central volvió a quedar al margen de la convocatoria y estará ausente incluso del banco de suplentes ante Liverpool. De nuevo el misterio sobre su momento se hace presente.

⚠ MERSEYSIDE DERBY TEAM NEWS ⚠



2⃣ changes.

🔄 @KurtZouma returns.

💫 @b_10duarte starts.



COME ON YOU BLUES! 💙 #EFCmatchday pic.twitter.com/rnONwL8PSj