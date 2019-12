La era de Carlo Ancelotti en el inicia oficialmente este jueves enfrentando al en la tradicional fecha de la Premier League en el Boxing Day. El estratega italiano eligió su primer once con Yerry Mina a la cabeza.

Por ahora, Ancelotti demuestra confianza en el zaguero cafetero y para la mayoría del equipo que estuvo las fechas pasadas bajo el mando de Duncan Ferguson. Carletto apenas hizo dos cambios en la titular (Coleman y Bernard) respecto al equipo que ponía el DT interino.

Así es el primer once de Ancelotti: Pickford, Sidibé, Mina, Holgate, Digne; Davies, Sigoursson, Delph, Bernard; Richarlyson y Calvert-Lewin.

🚨 TEAM NEWS! 🚨@MrAncelotti makes two changes for his first game in charge. Here's how we *think* we'll be lining up! #EVEBUR pic.twitter.com/VbXFsvcmfx