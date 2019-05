Yerry Mina está listo pero quedó afuera ante Burnley

Marco Silva, técnico de de , había dado una buena noticia sobre Yerry Mina, jugador que se lesionó en la última fecha FIFA con y que no ha podido brillar en Inglaterra por las constantes lesiones desde su llegada en el mes de agosto del año pasado. El colombiano está recuperado de sus problemas musculares y listo para regresar.

“Están bien, están trabajando con el equipo. Están en forma, y dependiendo de mis decisiones, estarán disponibles para el partido", comentó Silva sobre Yerry Mina y Theo Walcott en la previa del juego.

El artículo sigue a continuación

🚨 TEAM NEWS IS IN AT GOODISON 🚨



🔵 No changes to the XI... COYB! #EFCmatchday pic.twitter.com/NviScS78SE