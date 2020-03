Yazici, en Goal: A seguir los pasos de Hazard y Pépé y con Puyol como referente

El mediocampista turco está encantado de estar en un club como Lille, conocido por formar jóvenes talentos para elevarlos al podio mundial.

En una entrevista exclusiva para Goal , Yusuf Yazici, la estrella del francés, se sincera sobre todos los aspectos de su carrera así como de la actualidad futbolística.

Pregunta: ¿Cómo va tu recuperación? ¿Tendrás que volver prematuramente para llegar a tiempo para la ?

Respuesta: Mi recuperación va muy bien. Me operaron en y estoy pasando la primera fase de la recuperación aquí. Si lo vemos desde una perspectiva emocional, a todos los jugadores de fútbol les encantaría jugar estos grandes torneos y mi objetivo es jugar para Turquía en la Euro 2020. Pero existe un lado científico. Los médicos y fisioterapeutas deben estar convencidos de que estoy listo antes de darme luz verde. Me gusta correr riesgos cuando siento que estoy listo, pero a veces, si no estás lo suficientemente preparado, tomar riesgos puede crear problemas mayores.

Más equipos

P: En ese partido contra Mónaco te lesionaste después de intentar ganar la disputa del balón contra Aguilar. ¿Alguna vez piensas y dices qué pasa si no hubiera tratado de hacerlo?

R: "Qué pasaría si… Es una expresión interesante. Cuando miras al pasado, francamente, hay demasiados qué pasaría si…. Pero si existiera una segunda oportunidad lo habría hecho igual. Si ese partido se juega hoy haría lo mismo y probablemente me volvería a lesionar nuevamente (risas).

P: Sadi Tekelioglu dijo una vez que has trabajado muy duro para volver al equipo juvenil después de que te dejase fuera. ¿Qué te hizo no renunciar a ser un jugador de fútbol profesional durante esos tiempos?

R: La palabra que mejor me describe es la de dedicación. Sadi Tekelioglu tenía buenas razones para excluirme de su equipo por entonces. Tomé esa terrible situación y aproveché esa ventaja para volver al equipo más fuerte. Estuve fuera del equipo durante seis meses y nunca se lo conté a mis padres. No quería que se enfadaran. Tenía 16 o 17 años y si les hubiera contado esa situación podrían haberse puesto realmente tristes. Diseñé una hoja de ruta para mí, tenía una estrategia: Compré algunos aparatos para montar un gimnasio con el dinero de mi bolsillo. Cuando mis padres estaban durmiendo, estaba haciendo un trabajo extra con ellos. Mis compañeros de equipo iban a los entrenamientos mientras yo no podía porque estaba fuera del equipo. Y tuve que ocultar ese hecho a mis padres. Salía de casa diciéndoles que iba al entrenamiento, pero no era así. Me apunté a un gimnasio y corría junto al mar. Mis padres nunca supieron nada de esto. Si tienes un objetivo y estás dedicado a él, sea cual sea el obstáculo, lo superas. Tuve la dedicación de regresar a mi equipo y Sadi Tekelioglu finalmente me perdonó. Más tarde, él fue el que me promovió al primer equipo de Trabzonspor.

P: Tuviste una experiencia a prueba interesante para la academia Trabzonspor cuando tenías ocho años. ¿Has cumplido tu sueños de ocho años?

R: Tener sueños es importante, pero lo más importante es el esfuerzo que haces para alcanzarlos. Comencé a leer libros de autoayuda desde una edad temprana. Estaba haciendo exactamente las cosas que los libros me decían que hiciera. Los libros me decían que tomara un boli, un papel y que comenzara a escribir mis sueños… y es exactamente lo que hice. Estaba escribiendo sobre lo que quería hacer y en qué convertirme cinco años después. Cumplí mis sueños de los ocho años. Todavía tomo nota de mis objetivos cinco años después y trabajo para lograrlos. Sí, tuve una experiencia interesante en las pruebas de Trabzonspor cuando tenía ocho años. El entrenador nos puso en dos equipos diferentes y nos hizo jugar entre nosotros. Justo después del saque inicial, tomé el balón, regateé a todos y marqué. Entonces el entrenador me sacó del campo. Esto hizo que comenzase a llorar pensando que no formaba parte del equipo. Luego me dijo: "Oye chico, ¿por qué estás llorando? ¡Ahora eres un jugador de Trabzonspor! Tras esas palabras las lágrimas de tristeza se convirtieron en lágrimas de alegría.

P: Trabzonspor tiene muchos jugadores importantes en el primer equipo que provienen de la Academia. En ese sentido, ¿te ves como una inspiración para ellos?

R: Vestir la camiseta de Trabzonspor es un gran honor en sí. Hay muchas figuras en la historia de Trabzonspor que son inspiraciones para los jugadores jóvenes. Sería injusto mencionar mi nombre entre ellos. Pero me siento orgulloso de haber crecido en Trabzonspor y mostrar mis habilidades a todo el mundo. Me haría muy feliz contribuir un poco al futuro de los jóvenes. Espero poder hacer algo por ellos.

P: Intentaste mejorar tu inglés. ¿Cómo es tu relación con el francés? ¿Das clases?

R: Para un futbolista ​​lo que haces fuera del campo es tan importante como lo que haces dentro de él. Para conocer un país y su cultura, primero debe aprender su idioma. Estoy dando clases de francés además de mis clases de inglés.

P: Para jugadores como Eden Hazard o Pepe, Lille fue un paso importante antes de irse a la Premier League. ¿Influyó eso en su decisión de fichar por el club?

R: Luis Campos fue muy influyente en mi decisión de fichar por el Lille. La insistencia de nuestro presidente y de mi entrenador también fue un factor importante. Lille tiene fama de descubrir jóvenes talentos y de ponerlos en el foco mundial. La también fue un factor clave en mi decisión.

P: ¿Cómo es la vida diaria en la ciudad y las instalaciones de entrenamiento? ¿Has encontrado alguna dificultad?

R: Soy una persona que se adapta fácilmente a donde quiera que vaya. ¡Lo único con lo que he luchado fue con el clima frío! ¡Lille no es que esté algo fría… es que hace mucho frío! Pero también me acostumbré. La gente de Lille es muy amable y simpática. Las personas en el club también lo son. Mis compañeros también me ayudaron mucho. Les agradezco mucho por eso. Cuando fui por primera vez a las instalaciones de entrenamiento del club, todos se saludaban con palabras como "Ça va, bonjour". Cuando voy al restaurante desde la masajista hasta los jugadores y entrenadores debo decir "Ça va, bonjour, merhaba, nasılsın" a cada persona. Al principio fue extraño, pero luego me di cuenta de que eso nos une. Se refleja positivamente en el equipo. Decir buenos días, cómo estás, etc. a cada compañero de equipo mejora las relaciones humanas. Me había sentido diferente de una manera positiva y pensé que era bastante agradable.

P: Turquía jugará con la anfitriona en el partido inaugural de la Euro 2020. ¿Lo consideras como una ventaja o una desventaja?

R: Si quieres seguir adelante en este tipo de torneos tienes que ganar a equipos fuertes. Ganar estos partidos te hace escalar. Siempre debemos ver el lado positivo de estos retos. Por todo esto, sí, lo veo como una ventaja.

P: ¿Cómo ve las posibilidades de Turquía en la Euro 2020, fase de grupos o más allá? ¿Podéis repetir las hazañas logradas en 2002 y 2008?

R: Somos un buen equipo, tenemos gran energía. En primer lugar somos un equipo feliz. Tenemos una buena generación de jugadores todos alineados. El objetivo de Turquía es siempre el más alto. Espero que podamos repetir el nivel mostrado en las eliminatorias, mejorar y lograr un éxito histórico.

P: En su entrevista con Mackolik, el entrenador de Turquía, Senol Gunes, insistió en la importancia de que la clasificación para el Mundial de Catar 2022 es aún más importante que la 2020. ¿Crees que esta generación también puede lograrlo?

R: Turquía tiene una muy buena generación de futbolistas en la actualidad. Todos jugamos para los mejores equipos de Europa y tienen éxito. Con esta generación creo que triunfaremos en esta Euro y posteriormente.

P: Trabzonspor ha retirado la camiseta con tu dorsal, el 97. ¿Cómo te sentiste?

R: Solo puedo expresar mis sentimientos con una sola palabra: Orgullo. No hay otra palabra que pueda describirlo mejor. En primer lugar me gustaría agradecer al presidente de Trabzonspor, Ahmet Agaoglu, a los miembros de la junta Mehmet Yigit Alp, Ertugrul Dogan y al resto de ejecutivos. Estoy agradecido de que me vean digno de este gran honor.

P: ¿Cuáles son las cualidades que más te gustan de ti y cuáles son las que menos?

R: Mi cualidad favorita es la dedicación. La que menos, y en la que estoy trabajando, es la vencer a mi intolerancia a perder y luchar por las cosas que considero que merecen la pena. Puede ser un poco agotador a veces.

P: Si hubiera una máquina del tiempo, ¿elegiría retroceder en el tiempo para cambiar las cosas o avanzar en el tiempo para ver lo que logró en el futuro?

R: Siempre viví mi vida soñando y trabajé duro para cumplir mis sueños. Por eso elegiría viajar al futuro y ver si los logro.

P: ¿A quién ves como un ejemplo para ti en el mundo del deporte?

El artículo sigue a continuación

R: Hay muchos nombres. Puedo decir Federer, siempre disfruto de su clase en la pista. También está Puyol, me encantan virtud de liderazgo y compromiso con el espíritu de equipo. Me gusta la postura de Muhammad Ali contra la injusticia. Hay más nombres, pero esos tres me vienen a la mente en primera instancia.

P: ¿Cuáles son tus metas profesionales?

R: Tengo objetivos a corto, medio y largo plazo. Tengo un equipo profesional que me acompaña en este viaje. Yo me encargo de las cosas que están en el campo y ellos se encargan de las cosas que están fuera de él. Entre ellos hay psicólogos deportivos, agentes de comunicación, ejecutivos de la gestión de mi carrera... Siempre sueño y trabajo para lograr mis sueños. Soñar hace que uno se sienta vivo. Y me mantiene motivado.