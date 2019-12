Yaya Touré: “Mi hijo no es futbolista por culpa del racismo”

Así de dura fue la frase que expresó el exfutbolista del Barcelona en una entrevista con L´Equipe.

En un año en el que el fútbol continuó siendo manchado por actos racistas, Yaya Touré expresó esta semana una frase muy dura en una entrevista con L´Equipe: “Mi hijo no es futbolista por culpa del racismo”.

Puedes suscribirte a DAZN entrando aquí por 9,99€ al mes con el primer mes de prueba gratuito

Así de contundente y así de doloroso. “Soy sensible al respecto porque es algo que me duele todo el tiempo”, explicó el exfutbolista del , nacido hace 36 años en Costa de Marfil. Y agregó, dando más detalles familiares: “Mi hijo quiere jugar al fútbol y quiere convertirse en futbolista, pero le dije que no puede hacer eso. Tengo que aceptarlo y me negué a dejarlo jugar al fútbol. ¿Por qué? Por estas cosas”.

El hombre que defendió también la camiseta del cree que el problema continuará en el deporte: “Va a seguir. Sólo tienes que entenderlo. Hace tres meses, estuve en una conferencia y había algunas personas de la federación en que acababan de hablar de eso. Hablé con ellos y de qué hacer a veces con Lukaku o con algunos de los jugadores a los que no les gusta… No es integración: se trata de algo diferente”.

Por otra parte, Yaya Touré comentó que aceptaría trabajar en la FIFA y en la UEFA para intentar colaborar en esta causa: “Los jugadores deberían ser libres para poder expresarse libremente. Definitivamente, quiero trabajar con ellos”.