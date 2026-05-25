Ya terminó la primera sesión de entrenamiento de la selección holandesa: estos fueron los internacionales que participaron

La KNVB ha compartido fotos del inicio no oficial de la preparación mundialista de la selección holandesa. El lunes se ejercitaron bajo las órdenes del cuerpo técnico Mark Flekken, Noa Lang, Kees Smit, Guus Til, Quinten Timber y Luciano Valente.

La Federación Holandesa de Fútbol lo explica así: «Antes del inicio oficial de la preparación para el Mundial (sábado 30 de mayo), el lunes se realizó la primera de tres sesiones de entrenamiento».

Estas sesiones están destinadas a los posibles participantes en el Mundial procedentes de las ligas holandesa, francesa, turca y alemana, cuyos compromisos con sus clubes terminaron el fin de semana del 17 y 18 de mayo.

«El grupo es tan reducido que no habrá concentración oficial. Son tres entrenamientos independientes (a puerta cerrada) el 25, 26 y 27 de mayo», indica el comunicado.

El miércoles 27, Koeman anunciará la lista definitiva mediante un comunicado y, posteriormente, ofrecerá una rueda de prensa.

Inicialmente, Koeman iba a anunciar la lista el lunes, pero a principios de este mes se pospuso 48 horas para evaluar mejor la forma física de varios jugadores.

Memphis Depay y Justin Kluivert corren contra el reloj. El delantero del Chelsea Emegha, quien ya sufrió lesiones esta temporada con el Estrasburgo, se pierde la convocatoria y parece el primer descartado.