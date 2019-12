Ya es oficial: Jorge Sampaoli se despidió de Santos con una carta

Después de la fuerte discusión con el presidente del Peixe, al que llamó "mentiroso", el entrenador argentino anunció su salida.

La bomba finalmente explotó en : a través de una carta, Jorge Sampaoli anunció que no continuará como entrenador de Santos, después de trascender que no había llegado a un acuerdo para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada. En el comunicado, el entrenador argentino dio sus motivos y agradeció por su tiempo en el club que finalizó segundo en el Brasileirao.

Este martes, el DT tuvo una reunión con José Carlos Peres, luego de solicitar una inversión de casi 25 millones de dólares en refuerzos para intentar ganar la próxima . Sin embargo, se encontró con la negativa del dirigente, a quien calificó de mentiroso, antes de ofrecer su renuncia.

Tras ello y más allá de desmentir el conflicto, finalmente en la tarde del miércoles comenzó a circular el comunicado donde explica que prefiere "no arruinar" el presente del Peixe, ya que "algunas circunstacias estructurales no me permitirán sentirlo con comodidad".

Comunicado de #JorgeSampaoli: “Santos fue una de mis casas más lindas. Prefiero no arruinar este presente. El año próximo será muy difícil...Algunas circunstancias estructurales no me permitirán sentirlo con comodidad... 👇 pic.twitter.com/2WybYCp83n — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) December 11, 2019

El inconveniente para el entrenador era que, si deja su puesto antes del 31 de diciembre, debe pagar una multa de 2.5 millones de dólares, mientras que el resto de su cuerpo técnico debería abonar otra suma, en este caso de 750 mil dólares, la cual pidió ser anulada y tampoco tuvo una respuesta positiva.

Ahora que su salida ya es concreta, Palmeiras lo tiene como prioridad para suceder a Mano Menezes, pero Racing podría volver a hacer un intento por sus servicios, ya que era la opción principal de Diego Milito pero no aceptaba el tiempo que había solicitado el extécnico de la Selección argentina para definir su futuro en Santos.