Ya es oficial... El Al-Hilal anuncia la situación de Karim Benzema respecto al partido de la eternidad

El club Al-Hilal ha anunciado la situación de su delantero francés Karim Benzema respecto a su participación en el próximo partido del equipo en la Liga Roshen de Arabia Saudí contra el Al-Khaloud.

El Al-Hilal recibe a su rival Al-Khaloud mañana miércoles en el estadio Kingdom Arena, en un partido adelantado de la vigésimo novena jornada de la Liga Roshen.

El club Al-Hilal publicó, a través de su cuenta oficial en la red social «X», un comunicado en el que anunciaba la participación de Benzema en los entrenamientos colectivos que realizó el equipo hoy martes, 24 horas antes del enfrentamiento contra Al-Khaloud.

De este modo, el delantero francés estará listo para participar en el partido contra el Al-Khaloud, tras recuperarse de la lesión que sufrió recientemente.

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Benzema se perdió el último partido del Al-Hilal, en el que empató 2-2 con el Al-Taawoun el pasado sábado en el estadio Kingdom Arena, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen, debido a una lesión en un dedo del pie.

Desde que se incorporó al Al-Hilal durante el pasado mercado de invierno, tras rescindir su contrato con el Al-Ittihad, Benzema ha disputado seis partidos, en los que ha marcado cinco goles y ha dado dos asistencias.

Por otro lado, el delantero francés se perdió tres partidos con el Al-Hilal por lesión: los dos encuentros contra el Al-Taawoun, en las jornadas 10 y 27 de la Liga Roshen, y el partido contra el Al-Shabab en la jornada 24.