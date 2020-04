Xavi y su futuro como entrenador: "Me veo capaz y es un sueño volver al Barcelona"

El catalán habla abiertamente sobre una futura aventura en el banquillo del Camp Nou.

Prácticamente desde antes de retirarse como jugador ya se veía a Xavi Hernández como potencial entrenador para el . Este mes de enero ya tuvo una propuesta para volver pero se quedó en el Al-Sadd per el catalán no oculta que en el futuro se ve en el banquillo del Camp Nou.

"El Barcelona no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes en la Champions"

"No sé por qué la gente me ve así, pero me me gusta. Ahora que me he probado, me veo capaz y es una ilusión, un sueño volver al Barcelona. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, considero al Barça mi casa, es mi vida. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo muchísimo como entrenador en . Evidentemente entrenar al Barça son palabras mayores, tienes que verlo claro, estar muy preparado. Es todo un proceso y espero que algún día pueda llegar", explicó en una entrevista al Youtuber DJMariiO.

Sus señas de identidad como entrenador: "Cuando mi equipo tiene el balón es cuando estoy tranquilo. Prefiero que mi equipo tenga el balón, no es tenerla por tenerla. Hay que ir al ataque. Me gusta trabajar la presión alta para robar".

La vuelta de Neymar: "Futbolísticamente no tengo ninguna duda y he convivido con él en un vestuario y me parece una gran persona. Fue profesional aquí y marcaría diferencias. Luego está el tema social, burocrático, que ahí no me meto. Pero en el campo está entre los cinco mejores".

El fichaje de Lautaro Martínez: "Me gusta, ¿a quién no? Se desmarca bien, da profundidad, juega al espacio, con pocos espacios. Hace bien el Barça al interesarse".

¿Fue mejor Puyol o Piqué?: "Decir uno por encima de otro es complicado. Son diferentes. Para mí ha sido la mejor pareja de centrales que ha tenido la historia del Barça".

Casillas: "Hubo amistad, compañerismo, liderazgo, capitanía. Le he visto sufrir, le he visto feliz... Le quiero mucho, es como mi hermano y le deseo lo mejor".