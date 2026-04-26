Xavi Simons sufre una lesión grave y se perderá el Mundial de 2026 con la selección holandesa

Xavi Simons se perderá el Mundial 2026 y buena parte de la próxima temporada tras sufrir una grave lesión de ligamentos cruzados, según confirmó el propio centrocampista en redes sociales y reportó Fabrizio Romano.

Simons se lesionó la rodilla el pasado fin de semana en el partido contra el Wolverhampton Wanderers y tuvo que ser trasladado en camilla.

Se confirmó que sufrió una grave lesión de ligamentos cruzados, con una rehabilitación estimada de seis a nueve meses. «Dicen que la vida puede ser cruel y hoy me siento exactamente así», escribió Simons.

«Mi temporada terminó de golpe y aún lo asimilo; estoy destrozado. Solo quería luchar por mi equipo y ahora me han arrebatado esa oportunidad... junto con el Mundial».

«Representar a mi país este verano... se ha esfumado. Me llevará tiempo asimilarlo, pero seguiré siendo el mejor compañero de equipo que pueda ser. No tengo ninguna duda de que juntos ganaremos esta batalla».

“Recorreré este camino con fe, fuerza y resiliencia, contando los días para volver. Tengan paciencia conmigo”, concluyó.