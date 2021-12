El Barcelona sigue a una enorme distancia del Real Madrid en la clasificación de LaLiga. 16 puntos separan al conjunto azulgrana del blanco, que sigue liderando la competición con mano de hierro. Sin embargo, pese a estar tan alejado, el Barça piensa en volver a la senda de la victoria para escalar posiciones y poder luchar por los primeros puestos a final de temporada, algo que ya sucedió el año pasado cuando el equipo de Koeman remontó 12 puntos al Atlético de Madrid. Esta vez, son cuatro más.

Para empezar dicha remontada, el Barça debe ganar al Elche este sábado (18:30 horas) en el Camp Nou, en la que tiene que ser la primera victoria del equipo tras las derrotas ante el Betis y el Bayern de Múnich y el empate frente a Osasuna en El Sadar. Para Xavi Hernández, no existe otra realidad que ganar mañana. "Tenemos urgencias en cuanto a puntos, que al final es lo que cuenta", comentó el entrenador en rueda de prensa, en la que lanzó un mensaje claro sobre los fichajes: "Necesitamos reforzar al equipo, es una evidencia, sobretodo arriba. Estamos trabajando para hacerlo".

Las reflexiones del técnico

Victoria importante: "Intentamos contrastar nuestro modelo de juego. Nos está costando más de lo que pensábamos. Hay mucho trabajo que hacer, pero esto no para. Mañana es un partido trascendental, como lo serán todos debido a la situación que tenemos. Son tres puntos importantes. Hay que demostrar que estamos haciendo pasos adelante. Necesitamos más tiempo, pero estamos en el buen camino. Siento que tengo que ser positivo. En los entrenos veo que la gente está preparada y motivada. Tenemos ganas de que empiece".

Renovación de Dembélé: "Ayer hablé con él, tuve una reunión individual y vuelvo a ser positivo. Tiene ganas de seguir, está feliz aquí. No puedo decir nada más. Tienen que ponerse de acuerdo su representante y el club. Ya sabe el proyecto deportivo y la importancia que tendrá si se queda con nosotros. Le veo feliz. Le ha faltado el gol, pero genera y aporta mucho. Es un jugador capaz de marcar la diferencia, de ir al uno contra uno, de marcar goles. Soy muy claro con él y él también lo es conmigo. Soy positivo con que pueda renovar".

Calidad para quedar en Champions: "Confío mucho en la plantilla. Los resultados no acompañan, pero tenemos que creer en el proceso y en el proyecto. Faltan jugadores, pero no es excusa, tenemos que competir contra cualquier rival. Las sensaciones están siendo más positivas en cada partido, pero no nos llegan los resultados. El objetivo es quedar entre los cuatro primeros y ganar títulos, se han visto cosas peores, no descartemos nada".

Partidos Elche y Sevilla: "Lo necesita el equipo para consolidar lo que estamos trabajando. Con sinceridad, os puedo decir que estamos trabajando muy bien, con ritmo, actitud e intensidad. Acabamos contentos los entrenos. Los jugadores tienen un compromiso incuestionable. Necesitamos una victoria ya para cambiar la dinámica y acabar bien el año. Vamos a por los seis puntos, no nos queda otra. Tenemos urgencias en cuanto a puntos y sensaciones. Estamos haciendo las cosas bien, pero no nos llega para competir. Si no mete el gol Osasuna en el rechace estaríamos hablando de un cambio de dinámica porque el partido fue positivo, pero no nos llega el resultado".

Refuerzos en invierno: "Me preocupan los partidos de mañana y el martes, son nuestro presente y nuestra realidad. No podemos pensar ni en recuperar a los lesionados, somos los que estamos. Sigo con la ilusión intacta de que se vea un cambio en el equipo. Estas sensaciones que tengo en los entrenos y en buena parte de los partidos se tienen que trasladar en los resultados. Ya pensaremos en fichajes a partir del día 21. Tenemos urgencias en cuanto a puntos, que al final es lo que cuenta".

Nivel Eric Garcia: "Va a ser titular en muchos partidos, dependerá de lo que busquemos en defensa y ataque. Cuento con todos los jugadores. Creo que han jugado todos, han tenido oportunidades. Les necesitamos. A lo mejor mañana no juega Lenglet y el lunes me estás preguntando por él. Tiene que estar todos preparados. Eric va a jugar y a ser importante, nos divide bien y nos fija. En salida de balón es muy bueno. Va a ser importante en muchos partidos".

Prioridad, LaLiga: "Evidentemente LaLiga marca las sensaciones. Ahora vamos octavos y hay que ganar y remontar. No nos queda otra que seguir trabajando, apretar los dientes y luchar por la Copa, la Supercopa y también la Europa League para crecer. Las sensaciones sirven para mejorar y sentirnos bien, pero al final esto va de ganar".

Nueva etapa tras Bayern: "Nos falta entender a nivel futbolístico la manera en la que quiero jugar. Hay jugadores a los que les cuesta entender el juego de posición, algo que sorprende estando en el Barça. Nos cuesta este cambio de chip del modelo. Estamos mejorando en muchos aspectos, pero en otros falta mucho. si analizamos el partido y obviamos el gol del Chimy es un buen partido, pero decir esto cuando empatas no tiene ningún sentido. Estamos octavos y tenemos que cambiar la dinámica siendo positivos y valientes. Mañana apretaremos arriba, tendremos el balón y presionaremos mucho tras pérdida".

Deseo y realidad: "Siendo realistas, tenemos capacidad para ganar títulos. No podemos descartar ni regalar nada. Este club está hecho para ganar títulos, la historia lo dice. No nos podemos descartar para ganar LaLiga, yo las he visto de todos los colores. Hay que ser positivos. Empieza en enero otra competición, tenemos la Supercopa, tenemos la Europa League. Hay que luchar. Soy positivo, pero también realista. ¿Por qué no podemos ganar títulos? Hemos mejorado, el equipo se lo está creyendo. Insisto, vamos por el buen camino".

Tebas sobre Haaland: "En estos momentos tenemos una situación económica difícil, hay que ser realistas. No va a ser fácil reforzar el equipo. Tenemos un problema en el límite salarial y en las fichas, es nuestra realidad. Vamos a ver lo que pasa. En cuanto a nombres, vamos a ver qué sucede. Del caso de Haaland no sé absolutamente nada, no hemos hablado de esta posibilidad. En cuanto a Tebas, a todo el mundo le interesaría que jugadores como Haaland estuvieran en LaLiga, a él al que más. Creo que tenemos que mirar por el bien de LaLiga".

Planes B para fichajes: "Aquí hay una realidad. Soy el entrenador del Barça y tengo que mejorar a los jugadores, uno por uno. Y luego como equipo. No me quejo de la plantilla que tengo. No tengo ninguna queja en cuanto a actitud. Son unos ejemplos. Después, nos está costando competir. Creo mucho en lo que estamos haciendo. Los jugadores también lo creen y es cuestión de paciencia y de tiempo. Soy muy claro con mis cosas. Le he trasladado al presidente, a Mateu y a Jordi lo que creo que necesitamos a corto y a largo plazo. Ya están trabajando para reforzar al equipo".

Importante reforzarse en invierno: "La pena es que me ha tocado venir a mitad de temporada. El equipo ya está hecho, la planificación ya estaba hecha y la plantilla es la que es. Pero por lo que estoy viendo, tenemos que cambiar cosas. No solamente jugadores, sino dinámicas y modelo de juego. El modelo no estaba trabajado y en aspectos defensivos lo hacemos de forma distinta al otro entrenador. Esto requiere tiempo. Es una pena que no tengamos tiempo para prepararnos porque no hay pretemporada. Necesitamos reforzar al equipo, es una evidencia, sobretodo arriba. Estamos trabajando para hacerlo".

Mecanismos para vender y fichar en invierno: "Valoramos todas las posibilidades. Cuando hablamos de reforzar al equipo, seguramente tendrá que haber salidas. Tienen que encajar en el límite salarial y en el tema deportivo. Pero no es la prioridad ahora, primero tenemos que ganar al Elche".

Ter Stegen: "Para mí sigue siendo de los mejores porteros del mundo. Pero hay el estado de confianza, en el que un portero te puede parecer más o menos bueno. Si no hay resultados y hay críticas, tampoco te sientes bien psicológicamente en cuanto a sensaciones. Si ganamos todos pareceremos más guapos".