Xavi desmintió el retiro del Kun Agüero

El posible final de la carrera profesional de Sergio Agüero volvió a ser el tema del día, luego de que el periodista Gerard Romero asegurara que la próxima semana se iba a anunciar el retiro del delantero argentino debido a la arritmia cardíaca que padece. Sin embargo, fue el propio Xavi, flamante entrenador del Barcelona, quien se encargo de desmentir esa información.

Luego de cosechar su primer triunfo al frente del conjunto culé, en el clásico ante el Espanyol, el DT fue claro respecto al futuro del Kun.

"No sé nada, hablé con él el otro día y lo que ha salido no es cierto. No tenemos esta información, no sé de dónde sale", sentenció Xavi, en la conferencia de prensa posterior a la victoria en el clásico.

En la misma línea, agregó sobre Agüero: "Él está tranquilo. Le dije que fuera viniendo cuando se encontrara bien. Es un tema médico".