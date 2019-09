Wuilker Fariñez: "Sé que puedo llegar a mi meta que es ir a Europa"

El arquero venezolano está feliz con su renovación en Millonarios pero no pierde de vista su proyección internacional.

En entrevista con El Vbar de Carcol Radio, una de las grandes figuras del actual habló de su presente, futuro y la reciente renovación de contrato que lo vinculó al Embajador por tres años más.

Fariñez empezó hablando sobre la campaña del equipo dirigido por Jorge Luis Pinto, la cual ha sido algo irregular, pero que lo mantiene como líder sólido de la Reclasificación del año: "Siempre van a haber cosas por mejorar, por corregir. Tenemos que mejorar mucho la concentración y la disposición que tengamos para afrontar cada partido. Todos los partidos van a ser importantes, lo sabemos y eso no debe generar un compromiso mayor. Sabemos que con el favor de Dios poco a poco lo iremos logrando".

Además, para el 'Patriota' es claro que el objetivo del albiazul no es otro distinto a quedarse con el título de diciembre: "Seguimos con la fe intacta y la esperanza viva. Lo que se viene es muy lindo. Sabemos hacia dónde tenemos que referenciar. Para Millonarios siempre va a ser una opción ganar y ser campeones".

Sobre la renovación de contrato, dijo que "Fue un proceso tranquilo. Tratamos de tomar las mejores medidas. Tuve que salir un par de convocatorias para tomarlo tranquilo, para que no me fuese a afectar. Lo tomé con la mayor seguridad y tranquilidad, sabemos que vamos por un buen camino y se tomó una buena decisión". Indicó también que Millonarios, durante este proceso, se comportó a la altura, hecho que pudo facilitar y llegar a un acuerdo para estampar la firma.

Sin embargo, Fariñez sigue creyendo y construyendo, poco a poco, su futuro, el cual lo proyecta en el el viejo continente pese a saber que no será un camino fácil: "Para mi es muy importante todo el proceso en el que estamos. No queremos tomar una decisión apresurada. Sabemos para mi posición lo difícil que es ir a Europa siendo sudamericano y más con la estatura que tengo, más sin embargo con mucho trabajo y sacrificio sé que puedo llegar a mi meta que es ir a Europa. Tenemos mucho camino por recorrer y este paso por es muy importante porque me ha abierto muchas puertas y he aprendido mucho".

Finalmente, sobre cuánto tiempo cree que estará vistiendo la camiseta de Millos, asegruó que "No lo sé. Yo creo que nos queda trabajar, ser campeones. Acabo de renovar y mi meta siempre va a ser campeón y trabajar; ya después lo que llegue, esperemos que sean cosas muy buenas y mejores".

Asimismo, dijo no saber nada sobre la posible salida de Rafael Dudamel como director técnico de la Selección Velezolana. Algunas versiones indicaban que, de darse la salida del entrenador, sería Jorge Luis Pinto uno de los principales candidatos a reemplazarlo.