Wilke: "Me atrae mucho más jugar con la Selección mexicana que con Holanda"

El futbolista surgido de Gallos Blancos de Querétaro cuenta con doble nacionalidad por sus padres.

Aún cuando no fue considerado por Marco Antonio ‘Chima’ Ruíz para el Mundial Sub 17 con , Teun Ángel Wilke Braams, atacante del Heerenveen Sub 19 mantiene la ilusión de representar al Tri, dejando de lado la posibilidad de hacerlo con .

El canterano de Gallos Blancos de Querétaro es otro de los futbolistas tricolores que no roban reflectores en el Viejo Continente, con una doble nacionalidad que le permite elegir la Selección conveniente para su futuro.

“Voy a dar todo para poder estar en el Mundial Sub 20 y en los de la mayor. No sé con qué país, nunca se sabe lo que pueda pasar. México me atrae mucho más. En mi corazón tiene la ventaja. Cuando llegue el momento decidiré”, mencionó en entrevista con Marca Claro.

Wilke espera la posibilidad de poder conversar con Erick Gutiérrez y Édson Álvarez, futbolistas del Eindhoven y de Amsterdam. "Me gustaría hablar con ellos, vi a Edson jugar un partido en el Heerenveen pero todos tienen vidas muy ocupadas, si se da un momento en que los pudiera conocer estaría muy padre".