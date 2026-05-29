Wilfred Genee quiere un día libre a la semana, como René van der Gijp, pero en Talpa lo ven más complicado.

Desde enero, Van der Gijp solo participa cuatro noches a la semana; los miércoles cede su sitio a otros invitados.

En el pódcast Zolang Het Leuk Is, Rob Kemps le preguntó si seguiría en el programa con el mismo salario pero sin aparecer en la mesa. Genee respondió que, en ese caso, probablemente lo haría con menos frecuencia y se tomaría más días libres.

Kemps concluye que el dinero es su principal motivación, pero Genee lo niega y asegura que el asunto es más complejo.

Explica que Talpa valora su presencia más que la de Van der Gijp, pues la dirección cree que el programa no funcionaría sin él o sin Johan Derksen.

«Yo también dije en un momento dado: “Pues a mí también dadme un día libre a la semana”. Bueno, en ese momento todos estaban en la misma situación, así que eso no era en absoluto una opción», afirma Genee.

Kemps le reprocha que parezca no tener influencia sobre su propia agenda. Genee admite que podría negociarlo en la próxima renovación y sugiere a Thomas van Groningen como posible sustituto.

«Veo que Thomas van Groningen podría tomar el relevo sin duda, así que esa posibilidad existe», concluye Genee.