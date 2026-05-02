En el último episodio del podcast «Beast Mode On», Wes Morgan, capitán del histórico Leicester City, revela la historia detrás de uno de los mayores logros de un equipo no favorito. Habla de la mentalidad que llevó a los «Foxes» a ganar la Premier League contra todo pronóstico, con una cuota de 5000 a 1. El exdefensa del Nottingham Forest también recuerda sus duelos con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, su orgullo por representar a Jamaica y mucho más.
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