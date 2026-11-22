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Werder Bremen vs. Hamburger SV: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 10 22 nov 2026 - 11:30 Wohninvest WESERSTADION

Llega el derbi del norte: el Werder Bremen recibe al Hamburger SV en el Wohninvest Weserstadion de Bremen, en un partido de la Bundesliga.

El Werder afronta el encuentro en la sexta posición de la tabla y, por tanto, con bastante más margen que el HSV, que ocupa el undécimo puesto. Ambos clubes buscan ganar posiciones en la clasificación.

Los locales no siempre han mostrado regularidad esta temporada. En su último partido cayeron por 0-1 ante el VfB Stuttgart, después de que las victorias contra el Hoffenheim y en Mainz hubieran generado optimismo. Además, el entrenador Daniel Thioune debe hacer frente a una larga lista de lesionados.

El HSV llega a orillas del Weser con sensaciones encontradas. Aunque viene de ganar 3-1 al Borussia Mönchengladbach, antes el equipo de Merlin Polzin había encadenado tres derrotas. Su estado de forma es irregular.

Una baja especialmente dolorosa para el HSV es la de Miro Muheim, que esta temporada ya ha marcado tres veces desde lejos y que recientemente incluso despertó la admiración del campeón del mundo Christoph Kramer. El lateral izquierdo suizo arrastra problemas musculares y no está disponible.

Quienes quieran seguir el derbi del norte en directo encontrarán a continuación toda la información sobre su retransmisión.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Werder Bremen y el Hamburger SV?

El Werder Bremen llega al derbi con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el VfB Stuttgart. Antes, el Werder había convencido con un triunfo por 2-0 frente al Hoffenheim y una victoria a domicilio por 3-2 en Mainz. En esos cinco partidos, el equipo marcó ocho goles y encajó seis.

El HSV ganó dos y perdió tres de sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente se impuso por 3-1 al Borussia Mönchengladbach. Antes había caído dos veces ante el Eintracht Frankfurt, ambas por 1-3, una en la Bundesliga y otra en la Copa de Alemania. En ese periodo, el HSV marcó siete goles y también encajó siete.

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