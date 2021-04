Waterman reveló detalles de su frustrada llegada a Colo Colo

El panameño aseguró que estuvo a un paso de fichar por el Cacique y avisó: "Vamos a esperar este Campeonato para ver si se equivocaron o no".

Cecilio Waterman remató el Campeonato Nacional 2020 como una de las grandes figuras. Sus 17 conquistas en 32 partidos defendiendo a Universidad de Concepción lo posicionaron como el tercer máximo artillero, solo por detrás de Fernando Zampedri (20) y Joaquín Larrivey (19), siendo uno de los futbolistas más cotizados en el mercado de fichajes para la temporada 2021.

En ese sentido, Colo Colo se mostró interesado en contar con los servicios del delantero panameño, quien finalmente terminó convirtiéndose en nueva incorporación de Everton de Viña del Mar. Fue el propio futbolista quien entregó detalles de su frustrado arribo al Cacique afirmando que tuvo acercamientos con el técnico Gustavo Quinteros.

"Hubo muchos contactos, del presidente con mi representante. Ya parecía todo encaminado, que se iba a dar, pero por circunstancias no se pudo. Ahora estoy en Everton y tengo que respetar mucho la institución. Pero alcancé a hablar con el técnico de Colo Colo. El destino quiso que viniera acá y tengo que respetar esta camiseta", comentó en diálogo con La Tercera.

Y en la misma línea, agregó que el DT albo "me dijo que estaba ahí, que no se sabía todavía. Nada confirmado, pero que estaba en carpeta. Después el presidente Harold (Mayne-Nicholls) como que había arreglado todo para que fuera y yo estaba encantado de ir a Colo Colo. Pero ya pasó, no se dio y ahora tengo que estar enfocado en Everton".

"Capaz que ellos (los dirigentes) no me quisieron y no lo van a decir. No se dio, ahora estoy acá y, bueno, ahora vamos a esperar este Campeonato para ver si se equivocaron o no. Yo estoy acá, tengo que respetar esta camiseta y voy a dar lo mejor", aseguró.

Finalmente, quien lucirá el dorsal 32 en los ruleteros, detalló que intentará mostrar la misma versión que entregó en su paso por el Campanil. "No tengo que cambiar nada. Las ganas, el deseo de ganar. Vengo con la misma idea que cuando llegué a Chile. Mucho corazón, mucha entrega, querer siempre ganar.Van a encontrarse con una persona noble, sencilla, que va a poner siempre por delante al club. Quiero seguir un buen tiempo en el país. Estoy en un lindo club y quiero aprovechar la ocasión de seguir creciendo", cerró.