Walter Montillo se retirará del fútbol

El volante de Universidad de Chile comunicó su decisión de poner fin a su carrera el próximo 31 de enero.

El volante argentino Walter Montillo le comunicó este jueves a sus compañeros y dirigentes de Universidad de su decisión de poner término a su carrera el próximo 31 de enero, día en que finaliza su vínculo con la tienda azul. Con esto, la Ardilla cumplirá con su palabra de retirarse en los estudiantiles.

Cabe recordar que a comienzos de semana, el experimentado mediocampista había anunciado que no renovaría con el elenco laico luego de dilatarse las conversaciones con Azul Azul, la concesionaria que rige los destinos del equipo que dirige Rafael Dudamel, principalmente con su presidente, Cristián Aubert. "Pedí que me confirmaran antes del 20 de noviembre si iba a seguir. No es un tema de platas, sino de tiempos. No me choca lo de la evaluación, sino que se dilatara por tanto tiempo. No puedo estar esperando. No voy a renovar", lanzó.

De hecho, y pese a que la sociedad anónima habría activado un plan con el objetivo de retenerlo tras la presión que ejerció Carlos Heller, máximo accionista, el exTigre se despidió de los hinchas que llegaron hasta el Centro Deportivo Azul (CDA). "Sigan alentando, porque los muchachos se lo merecen, el equipo se lo merece", le dijo a los fanáticos.

De este modo, el nacido en colgará los botines después de defender las camisetas de , , Cruzeiro, Santos, Shandong Luneng, Botafogo, Tigre y los universitarios en dos etapas (2008 - 2010 y desde 2020). En cuanto a su palmarés, destacan el Apertura con la U en 2009, el Campeonato Mineiro con el equipo de Belo Horizonte en 2012, la Copa y Supercopa de con el Taishan Dui en 2014 y 2015 y la Copa Superliga con el Matador en 2019. Esto, además de la con el Ciclón en 2002 y alcanzar las semifinales de la en 2008 con el Romántico Viajero.

Al respecto, Gonzalo Espinoza indicó en conferencia de prensa: "Lamentablemente tomó la decisión de no seguir con nosotros, pero siendo muy responsable con sus palabras de que va a estar con nosotros hasta el 31 de enero y creo eso se valora bastante, sabemos la calidad e jugador que es, esperamos darle alegrías también para que se vaya feliz de acá, y no con amarguras", indicó el volante azul.

Y sentenció: "No es un tema de estar diciéndole todos los días quédate. Es una decisión personal de él. No corresponde que lo que se conversa aquí dentro salga afuera. Las decisiones son de él".