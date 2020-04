Walter Montillo se plantea dejar el fútbol tras su drama familiar

“En noviembre evaluaré si estoy para seguir”, lanzó el volante de U. de Chile tras reflexionar sobre la muerte de su padre a causa del Covid-19.

No han sido fáciles los últimos días de Walter Montillo. El ex volante de y Tigre, actualmente en Universidad de , perdió a su abuelo hace dos semanas y luego sufrió la muerte de su padre producto de una neumonía provocada por el Covid-19; mientras que Marta, su madre, está a la espera de la ratificación de un posible contagio. Por lo mismo, se plantea dejar el fútbol.

"Por el momento, este es el último año que voy a jugar. En noviembre voy a evaluar si estoy para seguir o no", aseguró en diálogo con El Mercurio.

Por otra parte, reveló que el deceso de su progenitor se dio justo en un momento en que ambos estaban recuperando su relación. "Todos tenemos problemas familiares que yo nunca comenté. Hace tiempo que estábamos distanciados con mi papá, cerca de seis años. El año pasado empezamos a hablarnos nuevamente, íbamos de a poco, estábamos ahí y pasó esto. Me golpeó lo de mi viejo, porque uno está lejos y no puede ayudar", lamentó.

"Me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera, haber arreglado todo antes, pero no tuvimos la chance. A veces la vida golpea, pero hay que seguir, ponerle el pecho. Está mi señora y mis hijos que necesitan que uno esté bien. Seguimos pasando el duelo, recordando a mi viejo en los momentos buenos y no cuando hubo problemas", añadió sobre lo mismo.

Profundizando sobre la situación de su madre, Montillo reflexionó: "Me tocó la bolilla a mí. Desde lejos en cuarentena, uno no puede ayudar y eso es lo que más me duele, porque a la distancia uno no puede hacer mucho. Una vez que aíslan a las personas, uno tiene que empezar a creer en los médicos y rogar que todo salga bien. Lamentablemente, con mi abuelo y mi papá no pasó, pero mi vieja está luchándola y eso me pone contento".

Finalmente, puso el nombre de su posible sucesor en la escuadra azul. "No me gusta hacer comparaciones, pero encuentro que 'Pablito' Aránguiz es el jugador más parecido a mí. Ahora, él puede jugar como extremo y lo hace con mucha naturalidad, lo que a mí se me complica un poco".

"Tengo 36 años y es muy difícil mantener un nivel competitivo en la posición en que juego. Quiero que la ‘U’ sea mi último equipo. Soy muy autocrítico, quiero irme bien, siendo importante dentro de la cancha y ojalá siendo campeón. No quiero esperar que la gente diga: ‘Ah, no rinde porque está viejo’. Eso no", cerró.