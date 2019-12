Walter Montillo se acerca a Chile: "Es un jugador que queremos en la U"

Pese a que el jugador se da por desentendido, en Azul Azul asumen su deseo de ficharlo lo más pronto posible.

Walter Damián Montillo ( , 1984) es el sueño de los hinchas de Universidad de Chile, pero tras varios intentos fracasados por ficharlo Hernán Caputto planteó su nombre a la mesa directiva y se comunicó de forma personal con el futbolista, que negó contactos aunque en Azul Azul dicen lo contrario.

"Tengo contrato firmado con Tigre y no se ha comunicado nadie conmigo. Acá en no jugaría por otro club, porque le tengo mucho respeto a esta institución y les dije que me iba a aquedar acá", sorprendió la Ardilla en una charla con Directv.

El mediocampista ofensivo agregó que "si llega a caer algo de la U lo pensaremos, porque es un plan familiar que teníamos. Voy quedando viejo y uno tiene que tomar decisiones, pero acá estoy tranquilo, bien y muy agradecido".

"Hemos conversado con muchos jugadores, Montillo es uno de ellos", dijo escuetamente José Luis Navarrete, el presidente del club.

José Luis Navarrete: "Hemos conversado con muchos jugadores, Walter Montillo es uno de ellos"



El Presidente de la @udechile admitió contactos con el exjugador azul#PelotaParada #VivimosFútbolxCDF pic.twitter.com/FWLI3b1WfG — Canal del Fútbol (@CDF_cl) December 13, 2019

"Es un gran jugador, ha hecho una muy buena presentación en Tigre. Es un jugador que queremos en la U, es un jugador muy querido por la hinchada y va a estar muy feliz en el momento en que podamos llegar a un acuerdo y pueda estar con nosotros", sentenció la mano derecha de Carlos Heller.

Montillo, 35, ha jugado -además de con la U- vistiendo las camisetas de Cruzeiro y Botafogo. Este 2019 ha sido agridulce: descendió a la B Nacional, salió campeón de la Copa de la Superliga, en la segunda categoría es fijo con 1.225 minutos en el semestre y este sábado disputará, contra Racing, el Trofeo de Campeones de la Superliga.

El argentino llegaría a Santiago para ocupar la plaza creativa que dejó vacante Leonardo Fernández, que volvió a y fichó por el .