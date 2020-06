Walter López busca equipo

El portero salvadoreño espera nuevas oportunidades.

Tras su participación con el Jocoro, el portero Walter López quedó libre, ya que el técnico Carlos Romero no cuenta con él para el próximo torneo Apertura 2020, pero esto no detiene al oriental y busca un nuevo equipo. .



En conversación con el Grupo Dutriz, el guardameta dijo: “Estamos a la espera de lo que pueda pasar en el fútbol. Quiero dar a conocer que ya no formo parte de Jocoro, ya soy agente libre aunque no lo han hecho oficial. No sigo en el equipo, no se me renovó el contrato y ahora estoy esperando una oportunidad”.



“Ya sabía que no continuaba en el equipo y vamos a ver qué se hace. Uno como futbolista no puede estar cerrado ante cualquier oportunidad de un equipo que quiera mis servicios. Agradecido siempre con Dios porque él lleva mi camino”, agregó López.