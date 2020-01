Walter Ayala: “Un gol no lo marcás todas las veces y más en mi posición”

El volante del 11 Deportivo habló del gol que le metió a su exequipo.

El 11 Deportivo venció al FAS el fin de semana, tres puntos que son claves para salir del fondo de la tabla de posiciones del torneo Clausura 2020. Ahora está a un punto del Jocoro.

Walter Ayala dio la victoria con un tiro de penalti y explicó las sensaciones que tuvo: “Un gol no lo marcás todas las veces y más en mi posición. Yo no guardo ningún rencor a esta institución, la verdad es que FAS fue el equipo que me dio la oportunidad de debutar en primera división”.

El volante de los ahuachapanecos indicó que la celebración de su gol se lo dedicó a un familiar y no como una revancha por no haber jugado con los tigrillos en este torneo, ya que volvió a ser cedido: “Celebré el gol, porque se lo había prometido a mi madre. Contento por el esfuerzo de mis compañeros”.