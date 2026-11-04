¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Conference League
team-logoSt.-Truidense
Daio Wasabi Stayen Stadium
team-logoBrann
¡Mira aquí! Disney+
Con la colaboración de

VV St. Truiden vs. Brann hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

St.-Truidense vs Brann
St.-Truidense
Brann
Conference League

En la Conference League, el VV St. Truiden se enfrenta al Brann. Pero ¿quién ofrece hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En esos casos, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda a la cadena oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming de la cadena deportiva que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio de la cadena oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

VV St. Truiden vs. Brann: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Daio Wasabi Stayen Stadium

El partido entre VV St. Truiden y Brann comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

VV St. Truiden vs. Brann en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con VV St. Truiden y Brann?

St. Truiden llega con un balance desigual en sus últimos cinco partidos oficiales: dos victorias, ningún empate y dos derrotas. El equipo marcó ocho goles y encajó seis. En su último encuentro cayó por 1-2 en casa ante el Oud-Heverlee Leuven en la liga belga. En el lado positivo, St. Truiden ganó sus dos partidos más recientes en la Conference League, incluido un 0-1 a domicilio ante el FC Midtjylland.

Brann suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Los noruegos marcaron doce goles y encajaron nueve. Su triunfo más reciente, un 3-2 ante el Molde en la Eliteserien, prolonga la tendencia positiva. En la Conference League, Brann ganó su último partido por 1-4 a domicilio ante el FK Kauno Zalgiris.

STT

STT - Formulario

IBE
W2-0
LOM
W4-1
MID
W0-1
CLB
L3-2
OHL
L1-2
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BRA

BRA - Formulario

VAL
L3-1
KZA
W1-4
LIL
L3-2
GRU
W0-2
MOL
W3-2
Gol marcado (encajado)
12/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

VV St. Truiden vs. Brann: alineaciones

St.-Truidense contra Brann alineaciones probables

Manager

  • F. De Meyer

VV St. Truiden vs. Brann: estado de forma

STT

STT - Formulario

IBE
W2-0
LOM
W4-1
MID
W0-1
CLB
L3-2
OHL
L1-2
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BRA

BRA - Formulario

VAL
L3-1
KZA
W1-4
LIL
L3-2
GRU
W0-2
MOL
W3-2
Gol marcado (encajado)
12/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

VV St. Truiden vs. Brann: balance de enfrentamientos directos

VV St. Truiden vs. Brann: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
W
W
3
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
W
W
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
W
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
W
L
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
W
L
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
L
W
16
BragaBragaBRA
210123-13
W
L
17
GanteGanteGNT
210112-13
L
W
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
L
W
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
201145-11
D
L
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
L
D
26
AGF AarhusAGF AarhusAGF
201112-11
D
L
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
L
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
30
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
L
D
32
ThunThunTHU
200202-20
L
L
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
L
L
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
L
L
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google