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VV St. Truiden vs. Brann: hora de inicio

Conference League - Jornada 3 5 nov 2026 - 15:00 Daio Wasabi Stayen Stadium

El partido entre VV St. Truiden y Brann comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

VV St. Truiden vs. Brann hoy en directo: ¿quién lo televisa o transmite por streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con VV St. Truiden y Brann?

St. Truiden llega con un balance dispar en sus últimos cinco partidos oficiales: dos victorias, ningún empate y dos derrotas. El equipo marcó ocho goles y encajó seis. En su encuentro más reciente sufrió una derrota en casa por 1-2 ante Oud-Heverlee Leuven en la liga belga. Como nota positiva, St. Truiden ganó sus dos últimos partidos en la Conference League, incluido un triunfo por 0-1 en el campo del FC Midtjylland.

Brann suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Los noruegos marcaron doce goles y encajaron nueve. Su triunfo más reciente, un 3-2 ante Molde en la Eliteserien, prolonga su tendencia positiva. En la Conference League, Brann ganó por 1-4 en el campo del FK Kauno Zalgiris en su último partido.

VV St. Truiden vs. Brann: alineaciones

VV St. Truiden vs. Brann: estado de forma

VV St. Truiden vs. Brann: balance de enfrentamientos directos

VV St. Truiden vs. Brann: las clasificaciones